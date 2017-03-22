Demirören'den "İstanbul'da milli maç" açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul’da milli maç oynanmamasıyla ilgili olarak, “Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımı için değil veya kendi takımının oyuncusu için değil veya kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olurlarsa bizimde ilk maçımız İstanbul’da olacaktır” dedi. Demirören, Finlandiya ile oynanacak maç için ise, "Kazanmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Arçelik ile imzalanan ana sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anlaşmadan dolayı Koç ailesi ve Koç topluluğu ile Arçelik ailesine teşekkür etti.

TFF'nin, Avrupa'nın en büyük federasyonlarından biri olduğunu belirten Demirören, "Böyle büyük bir firmayla da sponsorluk anlaşması yapılması bizim için çok önemli. Böyle sponsorların milli takım ve Türk futbolunun içinde olması bizim marka değerimizi daha da artıracaktır. Bu sponsorların inşallah takımlarımızın üzerinde de gitmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

DEMİRÖREN: "MİLLİ TAKIM SEYİRCİSİ OLUŞTU"

Finlandiya maçı ve stadın dolu olması ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Demirören, "Bizim dönemimizde artık milli takım maçlarını ful oynar hale getirdik. Gerçek bir milli takım seyircisi oluşturduk. Antalya ve Konya seyircilerine teşekkür ediyorum. Antalya seyircisinin cuma akşamı takımı sonuna kadar destekleyeceğine inanıyorum. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Ama dünyanın sonu değil. Bundan sonra da 6-7 maçımız var. Takımımıza ve ekibimize güveniyorum" dedi.

"İSTANBUL'DA MİLLİ MAÇ OYNANMAMASI"

Demirören, Ali Koç'un, "İstanbul taraftarı olarak milli takımı özledik, kayda geçsin" sözüne ise şu cevabı verdi:

"Bizde orada oynamayı çok istiyoruz. İstanbul'da çok iyi stadyumlarımız var. Ne zaman İstanbul taraftarı kendi takımı için değil veya kendi takımının oyuncusu için değil, kendi takımının forması ile değil, milli takımı desteklemek ve milli takım oyuncuları için orada olurlarsa bizimde ilk maçımız İstanbul'da olacaktır" açıklamasını yaptı.

KOÇ: "UZUN SENELER SÜRSÜN"

Koç Holding Başkan Vekili Ali Y. Koç ise hem milli takım hem de Arçelik ailesi için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.



Hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok alanda pek çok dalda sponsorluk yapan Arçelik'in, futbolda milli takıma sponsorluk yapacağını kaydeden Koç, "İnşallah 2018 Dünya Kupası yolculuğunda katkısı, faydası olur. Geç kalmış bir anlaşma. Çok mutluyuz. İnşallah uzun seneler sürer. İşbirliği aşamasında iki ekibinde çok uyumlu çalıştığını gördük. İnşallah bu oyun, bu sponsorluk ileriye dönük başarıyı arttırmış olur. Futbolda başarı geldikçe sponsorluk artıyor, sponsorluk arttıkça daha fazla başarı geliyor. TFF'nin sponsorlarına baktığımız zaman dünya çapında kendini ispatlamış firmalar. İnşallah tüm futbol camiası, sadece milli takım değil, bu tarz sözleşmelere, işbirliklerine imza atar" ifadelerine yer verdi.