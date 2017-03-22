X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İngiltere'den müthiş iddia: Mesut Özil & Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

İngiltere'den müthiş iddia: & ...

  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 11:33
İngiltere'den müthiş iddia: Mesut Özil & Fenerbahçe...
İngiltere'den müthiş iddia: Mesut Özil & Fenerbahçe...

İngiliz basını, Robin van Persie'nin 'den sezon sonunda ayrılacağını ve Hollandalı yıldızın gidişinin ardından onun için ayrılan bütçenin 'e aktarılacağını iddia etti...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda da 'ye olacağı iddia edilen yıldız oyuncu için bu seferki iddia Ada basınından geldi. Telegraph'ın haberine göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mesut'a, Fenerbahçe'den teklif geleceği yazıldı. menajeri Arsene Wenger'in de için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu vurgulandı. Alexis Sanchez ile beraber yeni sözleşme teklifine 'henüz' olumlu teklif vermeyen Mesut'un, kulübü tarafından gözden çıkarıldığı belirtildi.

'EVLENİP, İSTANBUL'A YERLEŞECEK'

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile birlikte olan Mesut'un geçtiğimiz ay İstanbul'a geldiği, sevgilisi ile evlilik hazırlıkları yaptığı, hayatlarını da İstanbul'da sürdürmek istedikleri iddia edidi. Fenerbahçe'nin bu plan dahilinde Özil'in kapısını çalacağına dikkat çekildi.

Ancak bu transfer Finansal Fair Play açısından pek gerçekleşebilir görünmüyor. Zira bonservis bedeli 50 milyon Euro civarında olan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 8,5 milyon Euro maaş alıyor...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

BENZER HABERLER