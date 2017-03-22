İngiltere'den müthiş iddia: Mesut Özil & Fenerbahçe...

İngiliz basını, Robin van Persie'nin Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağını ve Hollandalı yıldızın gidişinin ardından onun için ayrılan bütçenin Mesut Özil'e aktarılacağını iddia etti...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda da Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen yıldız oyuncu için bu seferki iddia Ada basınından geldi. Telegraph'ın haberine göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mesut'a, Fenerbahçe'den teklif geleceği yazıldı. Arsenal menajeri Arsene Wenger'in de Mesut Özil için gelecek teklifleri dinlemeye hazır olduğu vurgulandı. Alexis Sanchez ile beraber yeni sözleşme teklifine 'henüz' olumlu teklif vermeyen Mesut'un, kulübü tarafından gözden çıkarıldığı belirtildi.

'EVLENİP, İSTANBUL'A YERLEŞECEK'

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile birlikte olan Mesut'un geçtiğimiz ay İstanbul'a geldiği, sevgilisi ile evlilik hazırlıkları yaptığı, hayatlarını da İstanbul'da sürdürmek istedikleri iddia edidi. Fenerbahçe'nin bu plan dahilinde Özil'in kapısını çalacağına dikkat çekildi.

Ancak bu transfer Finansal Fair Play açısından pek gerçekleşebilir görünmüyor. Zira bonservis bedeli 50 milyon Euro civarında olan Mesut Özil, Arsenal'den yıllık 8,5 milyon Euro maaş alıyor...

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler