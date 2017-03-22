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'da dönemi

  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 15:58 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 16:46
Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Osmanlıspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Spor Toto Süper Lig takımlarından , Teknik Direktör ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

, teknik direktör ile anlaştı.

Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibinde teknik direktör arayışı son buldu. Kulüpten alınan bilgiye göre, Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Akhisar Belediyespor'daki performansıyla dikkati çeken ve ardından 2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin yerine Galatasaray teknik direktörlüğüne getirilen Hamzaoğlu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı.

Sonraki sezonun 11. haftasında sarı-kırmızılı yönetim tarafından gönderilen Hamzaoğlu, son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

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