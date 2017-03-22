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Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda etti

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 23:54 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 23:56
Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda etti
Podolski, Almanya Milli Takımı'na veda etti

GALATASARAY'da forma giyen , Alman Milli Takımı'nın İngiltere'ye karşı oynadığı özel maç ile milli takım kariyerini sonlandırdı.

Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta oynanan özel maçta taraftarlar, milli takıma veda eden için kale arkasındaki tribünde "Poldi" yazılı koreografi yaptı. Alman Futbol Federasyonu yetkilileri, karşılaşma öncesinde yıldız futbolcuya flama, çiçek ve bir tablo hediye ederken, Podolski maskesi takan taraftarlar da futbolcuyu uzun süre alkışladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Alman futbolcu, taraftarlara teşekkür etti.

Alman Milli Takımı formasıyla 130. maçına çıkan ve 48 gol kaydeden Lukas Podolski, Miroslav Klose (71) ve Gerd Müller'den (68) sonra Alman Milli Takımı tarihindeki en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Podolski, Lothar Matthäus (150) ve Miroslav Klose'nin (137) ardından milli formayı en çok giyen oyuncu unvanına da sahip.

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