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, ile anlaştı

İHA
  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 13:47
Sivasspor, Samet Aybaba ile anlaştı
Sivasspor, Samet Aybaba ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Deneyimli teknik adam 'nın Sivas'a gelerek yönetimle görüşeceği öğrenildi.

Ligde son 3 maçtır sahadan galibiyetle ayrılamayan ve 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçının ardından istifa eden Mesut Bakkal'ın ardından Sivasspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip geçen sezon son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Samet Aybaba ile prensipte anlaştı. Tecrübeli teknik direktörün akşam saatlerinde kente gelerek yönetimiyle görüşeceği ve detayların görüşülmesinin ardından sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Aybaba ile anlaşılamaması durumunda Sivasspor'un diğer alternatiflere yöneleceği belirtildi.

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