Futbolun ruhu kaçmaz

Video hakemi şu ana kadar 25-30 maç arasında denedik ve başarılı sonuçlar aldık. Tartışmalı bir pozisyon 90 saniyede çözülüyor. Sistem futbolun ruhunu etkilemez. Tersini düşünenler de ilk uygulama sonrası bu fikirden vazgeçeceklerdir.

Dünyada futbolun kural koyucusu konumundaki IFAB, yani Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun Genel Sekreteri Lukas Brud, Video Yardımcı Hakem Sistemi ile ilgili bilinmeyenleri ve merak edilen soruları, SABAH aracılığıyla cevapladı. Arkadaşlarımız Uğur Karakullukçu ve Taner Karaman'a konuşan Lukas Brud şunları söyledi:



İTİRAZ 5-6 DAKİKA SÜRÜYOR

Sistemin zaman kaybına neden olabileceği eleştirilerine katılmıyorum. Sistemi, şu ana kadar 25-30 maç arasında denedik ve başarılı sonuçlar aldık. Normalde skandal bir karar sonrasında hakeme itirazlar, yardımcısı ile konuşması ve benzeri olaylar nedeniyle, 5-6 dakika oyun duruyor ama bu sistemle 60 ila 90 saniye arasında olayı çözüme kavuşturabiliyoruz.



DUYGULAR KAYBOLMAYACAK

Video hakeme Türkiye'de yetkililerden ilgi var ama yetkili isimler dışında sisteme sıcak bakmayan, duyguların kaybolacağını düşünenler var. Ben onlara katılmıyorum. Ben bu işin futbolun ruhunu etkileyeceğini düşünmüyorum. Dünyada sisteme karşı olan başka bir yer de duymadım. Eminim ilk uygulama sonrasında karşı olanlar da bu fikrinden vazgeçecektir.



ESKİ HAKEMLER DÖNEBİLİR

Sistemin avantajlarından birisi de eski hakemler artık futbola dönebilir. Video hakem sisteminin başında gerekli hallerde hakemle iletişime geçerek, doğru kararın verilmesini sağlayabilirler. Atletik performans önemli olmadığı için hakemin yaşlı ya da çok genç olması önemli değil. Önemli olan bilgisi.



ALTYAPI KURULMASI GEREKLİ

Maliyet hakkında tam bilgi vermemiz mümkün değil. Ülkeden ülkeye, küçük bir ligden büyük bir lige uygulamanın fiyatını değişebilir. Sistemin uygulanması için bir altyapı kurulması lazım (kablolar vs.), reji lazım, bunun da yanında her ülkenin ekstra hakem masrafı olacak.



ZAMANINA TFF KARAR VERİR

Uygulamanın Türkiye'de ne zaman başlayacağına Türkiye Futbol Federasyonu karar verebilir ama belli kriterleri karşılamak zorunda. Belli bir süre alacağını söyleyebiliriz çünkü hakemleri eğitmek en önemli aşama. Teknolojik kurulum sanılandan çok daha kısa süre alacak bir mesele, bunu kurmayı zaten biliyoruz. Zaman alan hakem eğitimidir.