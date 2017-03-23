Okan Buruk, Akhisar Belediyespor'da

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar Belediyespor, Teknik Direktör Okan Buruk'la anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk'la anlaştı.

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktörlük için Okan Buruk'la anlaşmaya varıldı.

Akhisar Belediyespor'un bugün Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaşan Okan Buruk, geçen haftaki Eskişehirspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.