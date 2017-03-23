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  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 09:09 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 09:35
Okan Buruk, Akhisar Belediyespor'da
Okan Buruk, Akhisar Belediyespor'da

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran , Teknik Direktör 'la anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, teknik direktör Okan Buruk'la anlaştı.

Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik direktörlük için 'la anlaşmaya varıldı.

'un bugün Okan Buruk'la resmi sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaşan Okan Buruk, geçen haftaki Eskişehirspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

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