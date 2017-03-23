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Ronaldo'dan Quaresma itirafı!

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 10:05 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 10:06
Ronaldo'dan Quaresma itirafı!
Ronaldo'dan Quaresma itirafı!

Portekiz'de yılın futbolcusu seçilen Cristiano Ronaldo'dan, Ricardo Quaresma'ya övgü geldi.