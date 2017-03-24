Arsenal Arda’yı istiyor

İngilizlerin en prestijli gazetesi The Times, “Arsenal, Arda için teklif hazırlıyor” dedi

İngiltere her gün bomba bir transfer haberine imza atıyor. Arsenal forması giyen Mesut Özil için Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğu iddiasını ortaya atan İngilizler, Arsenal için de Arda Turan'ı yazdı. İngilizlerin prestijli gazetesi The Times'ın özel haberine göre Premier Lig devi Arsenal, Arda Turan için bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Matt Hughes imzalı habere göre Arsenal, 30 milyon Euro'luk bir teklifi Barcelona'ya sunacak. Adı sık sık Çin kulüpleriyle anılan ancak verdiği röportajlarda 2020'ye kadar Barcelona'da kalmak istediğini ifade eden Arda'yı, Arsene Wenger'in çok beğendiğine vurgu yapılan haberde Arsenal'in Arda'yı daha önce de istediği ancak Barcelona'nın teklifini geçemediği hatırlatıldı.