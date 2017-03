Cenk Tosun: “Hocam gol at bana gel dedi”

Finlandiya maçında 2 gol atarak maçın kahramanı olan Cenk Tosun, maçın ardından yaptığı açıklamada maçtan önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in golü attıktan sonra kendisine gelmesini istediğini söyleyerek, “Hocam gerçekten çok güveniyor bana. Maçtan önce de golünü at bana gel dedi. Ben de golü attıktan sonra yanına gittim. Teşekkür ettim kendisine” dedi.

Finlandiya maçında 2 gol atarak maçın kahramanı olan Cenk Tosun, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, "Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum gerçekten bu maçın önemi herkes biliyordu. Hocamızın dediği gibi bu 2 maçtan inşallah 6 puanla ayrılıp yarışta kalmak istiyorduk. İlk maçı Allah'ın izniyle 3 puanla bitirdik. İnşallah haziran ayında oynayacağımız Kosova maçında da galip gelip yarışta daha güzel yerlere gelmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum gerçekten herkes elinden geleni yaptı. Gerektiği gibi oynadık Arda abinin dediği gibi. Ben de attığım gollerimden dolayı çok mutluyum" dedi.



"ANTALYA STADYUMU ŞANSLI STADYUM"

Geçen sene 24 Martta Antalya'da oynanan İsveç maçında da 2 gol attığı sorulan golcü oyuncu Tosun, "Şanslı günüm diyebilirim 24 Mart. Antalya Stadyumu da şanslı stadyum. 5 golümün 4'ünü burada atmışım. Buraya gelip bizi destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.



"TAKIMIMA FAYDALI OLABİLDİĞİM KADAR FAYDALI OLACAĞIM"

Oynadığı bütün kategorilerde gol atıldığı sorulan Cenk Tosun, "Takıma faydalı olmak için elimden geleni yapıyorum. Çok çalışıyorum. Bunun meyvelerini de bu sene alıyorum diyebilirim. Bu tabii ki yeterli değil, daha da çok çalışmam lazım. Benim işim gol atmak, atabildiğim kadar atacağım. Takımıma faydalı olabildiğim kadar faydalı olacağım. Ondan sonrasını da göreceğiz" şeklinde cevapladı.



"HAFİF BİR SAKATLIK OLDU. ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"

Maç içerisinde yaşadığı sakatlık hakkında da konuşan milli oyuncu Tosun, "Hava topunda rakip oyuncunun dizi geldi arka adaleme. Hafif bir sertleşme oldu. Devre arasında buz ve streç yapıp devam ettim. Hafif bir sertleşme var ama bir iki güne çözülecek bir şey. Çok önemli bir şey değil" dedi.



"HOCAM GOL AT BANA GEL DEDİ"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in kendisi için gol attıkça seviniyorum sorusuna milli yıldız cenk tosun şu şekilde cevap verdi:

"Hocam gerçekten çok güveniyor bana. Maçtan önce de golünü at bana gel dedi. Ben de golü attıktan sonra yanına gittim. Teşekkür ettim kendisine."