Del Bosque, Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi unutamıyor

Beşiktaş’ın eski hocalarından Del Bosque, “Sadece çok güzel bir ülke olduğu için değil, birçok farklı şey için Türkiye’ye gitmelisiniz” ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlıların eski teknik direktörlerinden Vicente Del Bosque, Türkiye'de unutulmaz anılar bıraktığını belirterek, ülkemizden övgüyle bahsetti. 'Yeniköy Kasabı' yakıştırması yapılarak Türkiye'den adeta zorla gönderilen Vicente Del Bosque, bir kez bile aleyhine konuşmadığı Beşiktaş'ı bir kez daha övdü. AS'ın Güney Amerika edisyonuna konuşan İspanyol teknik adam, "Hayatımı Real Madrid'in dört duvarı arasında geçirdiğim için Beşiktaş maceram benim için harika bir deneyim anlamına geldi. bunu asla unutmayacağım" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ BİR AYRICALIK

Del Bosque şöyle devam etti: "Hepinize Türkiye'yi ziyaret etmenizi öneririm. Sadece çok güzel bir ülke olduğu için değil, diğer birçok farklı şey için Türkiye'ye gitmelisiniz. Bunların arasında futbol da var. Benim için Beşiktaş'ı çalıştırmak büyük bir ayrıcalıktı. Özelilkle de pazar günleri galip geldikten sonra karşılaştığımız muameleyi, her hafta yaşamak için sabırsızlıkla bekliyorduk."