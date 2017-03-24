Hedeften şaşmayız

“Saha içinde numaraların bir önemi yok. Mutlaka herkes bir şablon içinde oynar ama felsefeniz çok önemli. Ümit ediyorum ki iyi oyunla birlikte 3 puan olur. Önce hangisi derseniz; üç puan, sonra iyi oyun”

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi basının karşısına çıktı. Terim, "Finlandiya'nın belki 1 puanı var ama defansı çok iyi yapan bir takımla oynayacağız. O nedenle dikkat etmeliyiz. Antalya seyircisiyle birlikte ilk dakikadan itibaren arzulu bir milli takım bekliyorum. Oyuncularım, kazanıldığında ve kaybedildiğinde neler olacağını bilecek kadar bilinçli. Ümit ederim iyi puanla birlikte 3 puan olur. Ama önceliğim 3 puan, sonra iyi oyun. Saha içinde numaraların çok fazla önemi yok. Felsefe çok önemli. Tercihimi 1990'larda yapmışım hücumdan yana, yine öyle oynayacağız Hedeften şaşma yok... Maçlarımızı kazanıp elemelere gitmek istiyoruz" diye konuştu.



2024'Ü ALALIM DA DİREKT GİDELİM

Terim, "Podolski'nin milli takıma vedası gibi siz de bazı isimlere jübile yapmayı düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya, "Bülent Korkmaz'la başlayan Tugay ile devam eden bazı arkadaşlarımıza ödül vermiştik. Tekrar buna başlamamız gerek. Ben mesela Fiorentina'nın davetinde çok mutlu oldum. Bana gelen davetin mektubunda çok süslü yazılar değil ama içtenliği ve samimiyeti var. 16 sene sonra orada 10 ay kalmış bir adama siz bizim kahramanımızsınız diye çok hoş sözleri vardı" yanıtını verdi. Tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Galatasaray ve F.Bahçe'nin istikrarsızlığı kötü tabi ama bazen oluyor. 2024'ü alırız inşallah direkt gideriz... Ülkemizde yapılmasını isteriz buna layığız. Değişik bir ülke ve hiç yapmayan bir ülkeye vermek daha güzeldir."



YABANCI KURALINI BAHANE ETMEYİN!

Terim, yabancı kuralı hakkında şu mesajları verdi: "Kararı 4 yıl olarak açıkladık, kurallar hemen değişmez. Kaybeden buraları bahane etmesin... İsteyen 24 Türk'le oynasın"



Fatih Terim, son günlerde tartışma konusu olan yabancı kuralıyla ilgili ise şu mesajları verdi: "Yabancı kuralının sınırsız olmasını federasyondan ben istedim. Yabancı kuralı geldi işler zora girdi deniyor. Yok öyle bir şey. Hiç kimseye mani değil. Avrupa'nın üst düzey liglerinde serbest. Türk Milli Takımı, yabancı serbesti başladıktan sonra Avrupa Şampiyonası'na gitmiştir. Biz bu kuralı 4 sene olarak açıkladık, kurallar hemen değiştirilemez. Beşiktaş'a baktığımızda Gökhan, Caner, Necip, Atınç, Oğuzhan, Cenk.. Bunlar da Türk, hepsi oynuyor... Türk oyuncu her yerde kendini gösterir. Kaybeden buraları bahane edecekse zaten hiçbir kural geçerli değildir. İsteyen yabancı almasın, 24 Türk'le oynasın"



BURAK DOKTORUMUZA HABER VERDİ

Çin'de forma giyen Burak Yılmaz'ın ameliyat olmasının kendisine haber verilip verilmediğinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Önceki akşam Burak, ameliyatını doktorumuza haber verdi. Ama onu ben haber vermedi gibi düşünmüyorum. Oynamayı çok seven bir futbolcu. Ameliyat ona da sürpriz olmuştur" ifadesini kullandı. Konya ve Antalya'da belirli bir milli takım taraftarı oluşturduklarını vurgulayan Terim, "İstanbul'da da oynayacağız. Herkese ricamız kulüp formasını çıkarıp takımını alkışlamasıdır" değerlendirmesini yaptı.