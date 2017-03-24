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Mesut Özil
'den flaş
transfer
açıklaması
Giriş Tarihi:
24.3.2017
14:23
Güncelleme Tarihi:
24.3.2017
14:24
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Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması
Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması
Son dönemde adı
Fenerbahçe
ile anılan
Mesut Özil
'den transfer açıklaması geldi.
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