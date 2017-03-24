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'den flaş açıklaması

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 14:24
Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması
Mesut Özil'den flaş transfer açıklaması

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'den transfer açıklaması geldi.

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