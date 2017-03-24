X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Rıdvan Dilmen: İlk 13 dakika dışında futbol mutbol yoktu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Rıdvan Dilmen: İlk 13 dakika dışında futbol mutbol yoktu

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 22:45 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 22:47
Rıdvan Dilmen: İlk 13 dakika dışında futbol mutbol yoktu
Rıdvan Dilmen: İlk 13 dakika dışında futbol mutbol yoktu

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, - karşılaşmasını değerlendirdi. Dilmen, "İzleyemeyenler için söyleyeyim; 12-13 dakika sonra milyonlarca kişi televizyon başında sıkılmışlardır. İlk 13 dakikanın dışında futbol mutbol yoktu." dedi.

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen, - karşılaşması öncesinde, ilk yarısında ve sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in maç öncesi yorumları şöyle:

"Beklentimiz kazanmak. Şansımızın devam etmesi için Finlandiya'yı yenmemiz lazım. Berabere kaldığımız anda ciddi anlamda moralimiz bozulur.

Üst üste kazanabileceğimiz iki maçı oynayacağız. Bu grupta Hırvatistan, Türkiye, Ukrayna ve İzlanda arasında oynanacak çoğu maçın berabere biteceğini düşünüyorum.

Uzun takım değiliz. Özellikle hücum oyuncularımız ve orta sahamız kısa. Bunların da bireysel yetenekleri ve 2'ye 1'leriyle kazasız belasız geçmeye çalışacağız.

Çok formda değiliz. Futbol organizasyonumuzda problem var. Finlandiya'yı çok iyi tanımıyorum. Vasat oyunculardan kurulu bir takım. Disiplinli olduğu kesin. Çok panik olmamak lazım. Yetenekli oyuncularımızla sonuç almamız gerekiyor."

"İzleyemeyenler için söyleyeyim; 12-13 dakika sonra milyonlarca kişi televizyon başında sıkılmışlardır. İlk 13 dakikanın dışında futbol mutbol yoktu. Oyuncular tamamen skora endeksli oynamaya başladı. İstediğimiz aldık. Aslında oynadığımız oyundan çok genel bir değerlendirme yapmamız lazım bugün."

BENZER HABERLER