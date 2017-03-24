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Son dakika: 'ın cezasını açıkladı

  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 16:43
Son dakika: UEFA Aboubakar'ın cezasını açıkladı
Son dakika: UEFA Aboubakar'ın cezasını açıkladı

'dan Olympiakos maçında gören 'a ceza geldi.

, Olympiakos maçında gören Vincent 'a 3 maç ceza verdi.

Aboubakar, 'ın çeyrek finalde oynayacağı 2 Lyon ve olası yarı final turunun ilk maçında forma giyemeyecek.

Böylece Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde oynayacağı maçlarda Aboubakar forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu ancak siyah-beyazlıların yarı finali çıkması halinde ikinci maçta görev alabilecek.

Kamerunlu futbolcu, Olympiakos mücadelesinin 39. dakikasında orta sahada topsuz alanda rakibine kafa atmış ve hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kart ile cezalandırmıştı.

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