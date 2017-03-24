Son dakika: UEFA Aboubakar'ın cezasını açıkladı

UEFA'dan Olympiakos maçında kırmızı kart gören Aboubakar'a ceza geldi.

UEFA, Olympiakos maçında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'a 3 maç ceza verdi.

Aboubakar, Beşiktaş'ın çeyrek finalde oynayacağı 2 Lyon ve olası yarı final turunun ilk maçında forma giyemeyecek.

Böylece Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde oynayacağı maçlarda Aboubakar forma giyemeyecek. Yıldız futbolcu ancak siyah-beyazlıların yarı finali çıkması halinde ikinci maçta görev alabilecek.

Kamerunlu futbolcu, Olympiakos mücadelesinin 39. dakikasında orta sahada topsuz alanda rakibine kafa atmış ve hakem Michael Oliver tarafından kırmızı kart ile cezalandırmıştı.