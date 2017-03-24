Türkiye-Finlandiya (CANLI)

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında Milli takımımız Finlandiya'yı konuk ediyor. İlk yarısı oynanan mücadelede Milli takımımız Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 önde.

STAT: Antalya Arena

SAAT: 20.00

YAYIN: TV 8

HAKEM: Jesus Gil Manzano

TÜRKİYE: Volkan, Gökhan, Ömer, M.Topal, İsmail, Selçuk İnan, Volkan Şen, Yunus Mallı, Olcay Şahan, Arda Turan, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FİNLANDİYA: Hradecky, Saksela, Lam, Moisander, Uronen, Schüller, Lod, Hatemaj, Forsell, Pukki, Pohjanpalo

TEKNİK DİREKTÖR: Markku Kanerva







Antalya Stadı'nda bu akşam tarihi günlerden biri yaşanıyor. A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Finlandiya'yı ağırlıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin I Grubu'ndaki 5. maçı saat 20.00'de başladı ve TV8'den yayınlanıyor. Grupta yeniden iddialı bir konuma gelebilmek için mutlaka kazanmamız gereken bu karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan idmanla tamamlandı. Ay-yıldızlı temsilcimiz, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı. Antrenman öncesinde tüm takım biraraya gelerek basın mensuplarına poz verdi. Ay-yıldızlı ekibimizde morallerin yerinde olduğu gözlendi.

ANTALYA ARENA'DA KİMSEYE GEÇİT YOK

A Milli Takımımız, Antalya Arena'da toplam dört maça çıkarken üç galibiyet, bir beraberlik elde etti. Kosova karşısında 2-0, İsveç önünde 2-1, Karadağ karşısında 1-0 kazanan A Milli Takım, Rusya ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu arada, maçın biletleri tükendi. Maç öncesi 33 bin kişiye ay-yıldızlı bayrak dağıtılacak.

ZORLU FİKSTÜR

Fatih Terim ve öğrencilerinin bugün 3 puanı alması fikstürün geleceği açısından da önemli. Çünkü ay-yıldızlıları iki zorlu deplasman bekliyor. Finlandiya'nın ardından 11 Haziran'da Kosova, 2 Eylül'de de zirve yolunda en güçlü rakiplerden biri Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacağız.



GRUPTAKİ DİĞER KRİTİK MAÇLAR 22.45'TE

Grubun 10 puanlı lideri Hırvatistan, bugün 8 puanla ikinci sırada yer alan Ukrayna'yı konuk edecek. Buradan çıkacak beraberlik ya da Hırvatistan galibiyeti, Türkiye'nin gruptaki seyri açısından önemli. Eğer A Milliler, Finlandiya'yı mağlup ederse, saat 22.45'te başlayacak maçta Hırvatistan'ın Ukrayna'yı yenmesini bekleyecek. Hırvatistan galip gelirse, Türkiye ile Ukrayna puanlarını eşitlemiş olacak. Grubun bir diğer maçında 7 puanlı İzlanda 22.45'te Kosova'yı ağırlayacak. İzlanda maçın favorisi olduğu için Türkiye'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var.

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