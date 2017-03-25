A Milli Takım'da 4 oyuncu kadrodan çıktı

Milli Takım'da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen; Fatih Terim'in izniyle Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı. Gökhan Gönül'ün de sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in izni ile kamptan ayrıldı. Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.



Federasyondan yapılan açıklama şöyle: "2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde dün akşam Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in verdiği izin ile kamptan ayrıldı. Bu üç futbolcu, Moldova hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak."

GÖKHAN SAKATLIĞI NEDENİYLE ÇIKARILDI

Finlandiya karşılaşmasında sağ ayağına darbe alan Gökhan Gönül'ün de bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak Moldova maçının aday kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.



Sporcunun yaralanmasına ilişkin ileri tetkik uygulamaları yapılması ve tedavisine kulübünde devam edilmesi uygun bulundu. Gökhan Gönül, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.