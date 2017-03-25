Allah’tan ayaklarınıza güç diliyorum

Maç öncesi soyunma odasına inerek Ay-Yıldızlılara başarı temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra şeref tribünündeki yerini aldı. Antalyalı futbolseverler, Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu

A Milli Takımımıza Finlandiya maçı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek geldi. Ay-Yıldızlıların soyunma odasına inen Erdoğan, oyuncularla tek tek tokalaşıp, başarılar dilerken, "Allah'tan ayaklarınıza güç, zeka ile birleştirip gönülden puanlar diliyorum" dedi. Daha sonra şeref tribünündeki yerini alan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte maçı izledi. Antalyalılar, Erdoğan'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.







"BİR DE BİZE SORUN"

Finlandiya maçına kaptan olarak çıkan Arda Turan, yaptığı açıklamada kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Arda, "Golleri erken bulduk ve skoru koruduk. İnşallah Dünya Kupası'na gideceğiz" dedi. Maçın 15. dakikada bittiği gibi bir görüntüye büründüğünün dile getirilmesi üzerine milli oyuncu "Onu bir de benle Selçuk'a sor. Golleri atmak önemliydi ama daha sonra iyi mücadele gerekliydi" ifadesini kullandı. Arda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasını ziyaretiyle ilgili olarak da "Kendisine ve bakanlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.







ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref tribününde yerini aldığı an sevgi gösterileri başladı. Erdoğan, taraftarları elini kalbine götürerek selamladı.



TEK TEK TOKALAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli oyuncularla tek tek tokalaşıp başarı dileğinde bulundu. Bu sırada Enes Ünal ve Emre Mor gibi genç oyuncuların, oldukça heyecanlandıkları dikkat çekti. Erdoğan, maçın ardından da Milli Takım'ı ayakta alkışladı.



















24 MART'TA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYORUZ

A Milli Takımımız, 24 Mart tarihinde oynanan maçları kaybetmiyor. Düne kadar 3 maçtan, 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Ay-yıldızlılar, Finlandiya'yı mağlup etti. 2001'de İstanbul'da Slovakya ile 1-1 berabere kalan milliler, 2007'de Atina'da Yunanistan'ı 4-1, 2016'da da Antalya'da İsveç'i 2-1 yenmişti.



12

Milli Takım, evinde oynadığı son 12 maçı kaybetmedi. Resmi ve özel iç sahada oynanan son 12 maçında 9 galibiyet (biri hükmen) 3 beraberlik alan ay-yıldızlılar, en son 12 Kasım 2014'te Brezilya'ya 4-0 kaybetmişti.



MİLLİ TAKIM ESKİŞEHİR YOLCUSU

Ay-yıldızlılar önümüzdeki haftayı özel maçla değerlendirecek. Milli Takım, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak. Fatih Terim, bu karşılaşmada Finlandiya maçında görev veremediği oyuncularını deneme fırsatı bulacak. Milliler bugün 14.30'da Eskişehir'e uçacak. Fatih Terim yarın Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek.