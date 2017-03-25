Disiplin Kurulu’nun ‘Kovun’ dediği 7 FETÖ’cüden sadece 5’i atıldı!

Yurt dışına kaçan, haklarında yaklama kararı çıkartılan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bölücü faaliyetlere katılan Hakan Şükür ve Arif Erdem’i ihraç etmeyen G.Saray kongre üyelerine, taraftarlardan tepki yağdı!..

Galatasaray Genel Kurulu'na FETÖ skandalı damga vurdu. FETÖ'cü oldukları ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bölücü faaliyetlerde bulundukları için sarı-kırmızılı kulüpten ihracı istenen ve disiplin kurulunun onayıyla üyelerin oylamasına sunulan, 7 isimden 5'i kulüpten kovuldu.

Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazım Sesli'nin Galatasaray Kulübü üyeliğinden ihracı oy birliğiyle kabul edilirken, iki FETÖ'cü için Galatasaray Genel Kurulu'ndan skandal bir karar çıktı. Halen kaçak olan ve Türkiye'ye dönmeyen FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihracı için yapılan oylamada, Divan Başkanı İrfan Aktar, ihraç için "hayır" oylarının çok olduğunu ilan etti. Kaçak iki eski futbolcunun ihracına olumsuz yanıt veren, Galatasaray Genel Kurulu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok Galatasaray taraftarı, "Bu yönetimi ibra etmeye benzemez. Bu bir memleket meselesi. 15 Temmuz'da darbeye kalkışanların, Türkiye Cumhuriyeti'nin baş düşmanlarının yıllarca en yakınında olan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihracına el kaldırmayanlar büyük bir skandalın altına imza atmışlardır" şeklinde görüş belirttiler.





YÖNETİMİN KARARINA RAĞMEN BAŞ FETÖ'CÜ ŞÜKÜR'Ü ATMADILAR

15 Temmuz darbe girişiminden önce Türkiye'den kaçan Hakan Şükür için yakalama kararı çıkmıştı. FETÖ'cü Hakan zaman zaman sosyal medyada yazdığı mesajlarla büyük tepki görürken, Arif Erdem ise ailesiyle Bulgaristan'a kaçtığı biliniyor.