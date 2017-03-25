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ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray'dan bomba transfer atağı! İlk sırada o var
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'dan bomba transfer atağı! İlk sırada o var

  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 16:36
Galatasaray'dan bomba transfer atağı! İlk sırada o var
Galatasaray'dan bomba transfer atağı! İlk sırada o var

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder'ın yerine takımı sırtlayacak bir yıldız peşinde

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