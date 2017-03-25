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Galatasaray
'dan bomba transfer atağı! İlk sırada o var
Giriş Tarihi:
25.3.2017
16:32
Güncelleme Tarihi:
25.3.2017
16:36
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