Lens, babasının son isteğini duyurdu!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, babasının cenaze törenine katıldı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, geçtiğimiz haftalarda kaybettiği babasının cenaze törenine katıldı. Surinam asıllı futbolcu, cenazenin asıl memleketleri Surinam'da gerçekleştiğini duyurdu, "Babamın son isteği Surinam'da toprağa verilmekti" dedi.

Dokuz ay önce kanser teşhisi konan babasını kaybeden yıldız futbolcu Hollanda Milli Takımı kampına katılmasının ardından cenaze için Surinam'a gittiğini ve tekrar döndüğünü belirtti. Portakallar'ın bu akşam deplasmanda Bulgaristan ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçının kadrosunda yer alan Lens, yeniden kafileye katıldı.

Acı dolu bir hafta geçiren futbolcu, ölüm haberini almasının ardından Fenerbahçe ile maça çıkarken, cenazenin ardından da milli maça çıkmaya hazırlanıyor. Surinam'dan dönerek Sofya'ya giden Jeremain Lens, "Tekrar milli takıma katıldım ve elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım" diye konuştu.