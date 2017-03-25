Spor yazarları Türkiye-Finlandiya maçını yorumladı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maçında Milli takımımız Finlandiya'yı ilk 13 dakikada Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi

Levent TÜZEMEN: Terim doğru tercih yaptı



Fatih Terim'in takım savunmasına katkı sağlayacak enerjik ve mücadeleci oyuncuları tercih etmesi, Finlandiya maçını kazanmamızı sağladı. İki devrelik oyunda iki farklı oyun anlayışıyla doğru oynadık. İlk 13 dakika içinde Cenk Tosun ile erken iki gol bulduk. Bu gollerin perde arkasında Milli Takım'ın Finlandiya'ya önde yaptığı baskının ve hücuma çabuk çıkmasının büyük etkisi vardı. İlk yarı topa hakim olduk, yerden ayağa isabetli pas yaptık. İsmail-Gökhan ikilisini kanatlardan etkili hücuma çıkardık. Cenk'in attığı ilk golde İsmail'in etkili ortasının yanı sıra Olcay'ın topu arka direğe sektirmesi de akıllıcaydı. İzlanda ve Hırvatistan'ın zor yendiği Finlandiya'nın en belirgin özelliği, savunmada mükemmel organize olmalarıydı. Cenk'in kafayla attığı gol, yine milli maçlardaki en iyi gol seçilecektir.

İkinci yarı rakibin önde çok adamla yaptığı baskıyı atlatmak için 'kompakt' görüntü içinde akıllı bir takım savunması sergiledik. Finliler'e geniş alan bırakmadık ve yan ortalarda ceza alanı içinde kalabalık olup hata yapmadık. Mehmet Topal-Ömer ikilisi uyumluydu ve savunmada doğru pozisyon aldıkları gibi riske girmediler. Yunus Mallı, Volkan, Olcay ve Arda sık sık geriye gelip takım savunmamıza destek verdi.

Fatih Hoca'nın Okay, Emre Mor, Enes değişikliklerinin zamanlaması doğruydu ve bu ikili, Milli Takım'a direnç ile hücum zenginliği getirdi. Emre'nin çabukluğu, Fin savunmasının ayarını bozdu. Uzatma dakikalarında skoru çoğaltacak pozisyonları bulduk ve son vuruşları yapamadık.

Emre Mor çabuk ve dar alanda etkili çalım atabilen, keyif veren, tribünleri coşturan bir oyuncu. Emre top ayağındayken hep bireysel düşünmemeli, paylaşımcı olmayı da akıl etmeli. Eğer Emre, daha fazla pas oyununa destek verirse hem kendi futbolu büyür hem de Milli Takım ciddi gol pozisyonları üretir. Arda Turan çok etkili görünmemesine ve zaman zaman pas hataları yapmasına rağmen sakin kaldı ve bir lider gibi oynayıp arkadaşlarını yönetti. Tudor'la performansı yükselen Selçuk İnan da pozisyon hatası yapmadı.