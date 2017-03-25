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ARKADAŞINA GÖNDER Ünal Aysal: Başkan adayı olmayacağım
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: olmayacağım

  • Giriş Tarihi: 25.3.2017 13:07 Güncelleme Tarihi: 25.3.2017 13:13
Ünal Aysal: Başkan adayı olmayacağım
Ünal Aysal: Başkan adayı olmayacağım

eski başkanı , olmayacağını açıkladı.

"GÖREVİMİ YAPTIM, BAŞARISIZ DEĞİLİM"

eski başkanı , yaptığı açıklamada, "Galatasaray olmayacağım. Programımda Galatasaray başkanlığı yok. Profesyonel hayatımda ciddi bir yüküm var. Bu şerefli görevi zaten bir kere yaptım. Bu şerefli görevi bir kez yaptım, başarısız da olduğumu düşünmüyorum. Daha genç, daha dinamik kadrolar bundan sonra devam edecek. Başkanlık için daha genç, daha dinç arkadaşlara destek olacağım" dedi.

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