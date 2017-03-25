Ünal Aysal: Başkan adayı olmayacağım

"GÖREVİMİ YAPTIM, BAŞARISIZ DEĞİLİM"

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, yaptığı açıklamada, "Galatasaray başkan adayı olmayacağım. Programımda Galatasaray başkanlığı yok. Profesyonel hayatımda ciddi bir yüküm var. Bu şerefli görevi zaten bir kere yaptım. Bu şerefli görevi bir kez yaptım, başarısız da olduğumu düşünmüyorum. Daha genç, daha dinamik kadrolar bundan sonra devam edecek. Başkanlık için daha genç, daha dinç arkadaşlara destek olacağım" dedi.