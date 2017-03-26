'Galatasaray Genel Kurulu halkın yüzüne nasıl bakacak'

Gazeteci Haşmet Babaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün Galatasaray Kulübü yıllık olağan mali genel kurul toplantısında ihraç edilmemesine tepki gösterdi.

BU KARAR FETÖ'CÜLERE BAYRAM YAPTIRDI

Haşmet Babaoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, böyle durumlarda ihraç yetkisinin yönetimin elinde olduğunun altını çizerek, "Böyle bir konuyu genel kurula getirmek başlı başına kurnaz bir taktik ya da bir tür iktidarsızlık. Galatasaray Genel Kurulu belki neye alet edildiklerini de anlayamadan çok korkunç bir sonuca yol açtı. Bu karar FETÖ'cülerin bir nevi 'bayram' yapmasına neden oldu. Bu skandaldan derhal geri dönülmeli." dedi.

"BU NE SİYASET NE SPOR, APAÇIK VATAN MESELESİ"

Babaoğlu, "Siyaset başka spor başka" sözünün de gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Bu ne siyaset ne spor, apaçık vatan meselesi. Galatasaray Genel Kurulu, 15 Temmuz'da üzerine bomba yağdırılan, tank sürülen halkın yüzüne nasıl bakacak?" ifadelerini kullandı.

Her şerrin bir hayra vesile olabileceğini de hatırlatan Haşmet Babaoğlu, "Bu kararla, belki fırsat bu fırsat milli Galatasaray taraftarları da kulüp üzerinde elitist bir kesimin tahakkümüne son verme yolunu bulurlar." yorumunda bulundu.

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