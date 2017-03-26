Galatasaray Genel Kurulunda tarihi rezalet!

Genel kurulda kulüpten ihraçları oylanan vatan haini iki FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyeliklerinin devamına karar verildi. Skandal karar, tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı!

Galatasaray Mali Genel Kurulunda üyeler skandal bir karara imza attı! FETÖ sanığı Zekeriya Öz, Şehabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu ve İsmail Demiriz kulüp üyeliğinden ihraç edilirken, disiplin kurulunun "kovun" kararına rağmen FETÖ'cü iki kaçak hain Hakan Şükür ile Arif Erdem'in üyeliklerinin devamına karar verildi.

Neye hizmet ettiği belli olmayan bu kararı veren üyelere protesto yağarken, Türkiye ayağa kalktı! Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. G.Saray'ın, devlete başkaldıran, kendi insanına hunharca ve şerefsizce silah sıkan bu alçak zihniyetin mensuplarına sahip çıkması, büyük infiale yol açtı. Skandal karar, Türk halkınca yok hükmünde sayıldı.

Batıya açılan kapı Türkiye'ye kapandı. Galatasaray'da dün olağan genel kurulda asıl konu başkan Dursun Özbek'in ibra edilip edilmeyeceğiydi. Çünkü hiç kimse kongrenin sonuna sarkan FETÖ'cü hainlerin ihraç oylamasından ret kararı çıkması beklemiyordu. Ancak FETÖ'cü alçakların oylamasına geçildiğinde bazı üyelerden çatlak sesler yükseldi. Önce Burçin Çiçek ardından da Doğan Haber Ajansı Muhabiri Kadir Çetinçalı arka arkaya konuşarak Hakan Şükür ve Arif Erdem'in oylamalarının diğer FETÖ'cülerden ayrı yapılmasını istediler. Bu sırada bazı üyeler Çiçek ve Çetinçalı'ya tepki gösterdi. Çetinçalı'nın işi siyasete getirmesine Divan Başkanı İrfan Aktar müdahale etti.

5'İ GİTTİ 2'Sİ KALDI

Divan Başkanı İrfan Aktar, 7 FETÖ'cünün oylamasını tek bir seferde yapmayı düşünüyordu. Ancak gelen tepkiler sonrasında bu isimlerin durumları tek tek oylandı. Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, Hazım Sesli ve eski futbolcu İsmail Demiriz oy çokluğu ile Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden atıldı. Kaçak hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem'in oylamasında ise genel kurul üyeleri iki ismin kulüp üyeliklerinin devamına karar verdi.

FENERLİ ÜYE İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ'cü hainler dışında Galatasaray Adası işletmecisi Mehmet Koçarslan ve Galatasaray Lisesi Mezunu Fenerbahçe taraftarı Mehmet Uğur Sunakan'ın durumları da oylandı. Kongre üyeleri Koçarslan ve Sunakan'ın ihracı yönünde oy verdi.

'GALATASARAYLILIĞIM SON BULMUŞTUR'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zeki Toçoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'dan ihraç edilmemelerine tepki gösterdi. Toçoğlu "Süper Lig'de desteklediğim Galatasaray taraftarlığım son bulmuştur. Sonuna kadar Sakaryasporluyuz" dedi..