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'da kritik toplantı sona erdi

İHA
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 19:11 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 19:19
Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi
Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi

yönetim kurulunun TT Arena'daki olağan üstü toplantısı sona erdi.

TT Arena'daki sarı-kırmızılıların yönetim kurulu toplantısı saat 16.00'da başladı ve 2.30 saat sürdü. Toplantıda Başkan Dursun Özbek'in yönetim kurulu üyelerini tek tek dinlediği ve gerekli açıklamayı yazılı olarak resmi internet sitesinden akşam saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Dursun Özbek ve yönetim kurulu dün yapılan olağan genel kurulda FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı ihracı istenen fakat ihraç edilmeyen eski futbolcular ile Arif'in durumunu görüşmek üzere toplanmıştı.

Hakan Şükür ile Arif'in 6 yıllık ödenmeyen aidatları nedeni ile kulüpten ihraç edilmeleri bekleniyor.

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