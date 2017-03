Haydi beyler! Yeniden başlıyoruz

Maç öncesi millilere moral veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, odadan çıkar çıkmaz koridorlar kaptan Arda Turan’ın sesiyle inledi: “Bize her şartta destek olan milletimiz için Rusya’ya gitmeliyiz.”

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası yolunda Finlandiya karşısında 2-0'lık önemli bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, grupta kritik öneme sahip olan maça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle motive oldu. Karşılaşma öncesi soyunma odasına inerek oyuncuların tek tek elini sıkan Erdoğan'ın, "Allah'tan ayaklarınıza güç diliyorum" sözleri takıma moral verdi. Oyuncular yalnız kalınca da koridorlar kaptan Arda Turan'ın, "Haydi beyler, bize her şartta destek olan milletimiz ve Cumhurbaşkanımız için yeniden başlıyoruz" sözleriyle inledi.



ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK ZORUNDAYIZ

Cumhurbaşkanı'nın soyunma odasından ayrılmasının ardından futbolcular kendi aralarında konuşmalarını sürdürdüler. Erdoğan'ın yoğun gündemine rağmen, takıma zaman ayırmasını çok anlamlı bulan millilerin, "Bize verilen desteği karşılıksız bırakmayalım. Bu yüzden üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Hiçbir dönemde futbola ve bize bu kadar destek olan bir Cumhurbaşkanı gelmemiştir. Stat tamamen dolu. Türk halkını artık mutlu etme zamanı geldi. Kalan maçlarımızın tamamını kazanarak, bu takımı Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'na taşımamız gerek. Bunu başaracak güçteyiz. Yeter ki inanalım" değerlendirmelerini yaptıkları öğrenildi.







KALBİNİ DİNLE MÜCADELE ET

Arda Turan, instagram hesabından kendisini eleştirenlere cevap verdi. Milli yıldız, "İnsanlar hep bir şeyler diyecekler...Başkaları kötü dahi düşünse, önüne bak kalbini ve niyetini hatırla. Sadece mücadele et çocukluğundan beri olduğu gibi... Kalbimde Dünya Kupası umudunu yaşatan takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, Antalya seyircisine ve bize dua eden ülkem insanına teşekkür ederim" dedi.



1 SAKAT 3 İZİNLİ

Finlandiya maçında sağ ayağına darbe alan Gökhan Gönül, dün sabah yapılan muayene ve detaylı kontroller sonrasında, tedbir amaçlı olarak aday kadrodan çıkarıldı. Milli Takım'da Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen'in de Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den izin alarak yarınki Moldova maçı öncesi kamptan ayrıldığı bildirildi.



KALAN MAÇLAR

11 Haziran Pazar

Kosova-Türkiye

2 Eylül Cumartesi

Ukrayna-Türkiye

5 Eylül Salı

Türkiye-Hırvatistan

6 Ekim Cuma

Türkiye-İzlanda

9 Ekim Pazartesi

Finlandiya-Türkiye



SORU

Finlandiya karşısında kritik üç puanı aldık. Rusya yolunda şansımız nedir?



RIDVAN DİLMEN

Hırvatlar artık avantajlı

Ukrayna, Türkiye, İzlanda ve Hırvatistan... Bu dörtlünün aralarında oynayacağı müsabakaların birçoğu beraberliğe yakın. Biz Hırvatlarla berabere kaldık. Ukrayna hem İzlanda'yla, hem bizle berabere kaldı. Bu dörtlünün maçlarında şu ana kadar ciddi bir sürpriz yok. Bizim aldığımız skorlar da böyle... Hırvatistan'da seyircisiz maçta puan almamız, içeride Ukrayna'yla berabere kalmamız da öyleydi. Dolayısıyla biz neyi bekleyeceğiz? Finlandiya ve Kosova'da 12'şer puan var. Biz 6'sını aldık, kalan 6'sına bakacağız. Güç farkı var. Bu iki takımın diğer maçlarında alacağı her puan bizim hanemize yazılır. Bizim diğer takımlarla yapacağımız maçlar ise 1 puan üzerine kurulacak. Hırvatistan'ı diğer takımların bir adım önüne koyabiliriz.



GÜRCAN BİLGİÇ

İlk 2 için kalitemiz yok

Yine bir kaos maçı oynadık. Ofansif oyuncuların ağırlıkta olduğu ve onların performanslarının belirleyeceği bir düzenle sahaya çıktık. Buna müthiş Antalya atmosferi de eklenince, 15. dakikada maç bizim için bitti. Bu tarz bize Finlandiya veya Kosova karşısında maç kazandırır ama diğer rakipler cezamızı keserler. Nitekim, örnekleri de var. Kazanmanın keyfini yaşıyoruz ama hala 'Bu takım iş yapar' diyemiyoruz. Bunun nedeni de maç maç planlayarak oynamamız. Moralimizi yüksek tutarak kazanma keyfine devam edeceğiz ama ilk ikiyi zorlayacak kalitemiz yok.



İSKENDER GÜNEN

Ukrayna maçı çok önemli

Finlandiya maçı sonrası artık Haziran'daki Kosova maçını mutlak kazanmak zorundayız. Ama gerçekçi olmak gerek. Çünkü önceki akşam Hırvatistan, Ukrayna'yı yenip 3 puan daha aldığı için grup birinciliğinde en kuvvetli aday. Fikstüre bakarsak Ukrayna maçında alacağımız sonuç durumumuzu belirleme açısından çok önemli. İkincilikteki rakiplerimiz Ukrayna ve İzlanda'nın aralarında ve diğer rakiplerle maçları, kaderimizi belirleyecek. Her maçın kendi içinde zorluğu olduğunu düşünerek bundan sonraki karşılaşmalarda aynı kararlılıkla oynamak zorundayız.



METİN TEKİN

Viraj Eylül ve Ekim'de...

Finlandiya maçını kayıpsız geçmemiz önemliydi ama genel tabloya baktığımızda final maçlarımız Eylül ve Ekim aylarında oynanacak. Yani Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda ile yapacağımız maçlar grubumuzda belirleyici olacaktır. Hırvatlar liderlik bakımından daha şanslı. Biz ise ikincilik yarışında Ukrayna ve İzlanda ile çekişeceğiz. Kolay gözüken ama oynanmamış maçlar her zaman zordur. Bu tabir de Kosova maçı için.. Umarım Haziran'daki Kosova maçını kayıpsız geçeriz ve yarışımızı sürdürürüz.