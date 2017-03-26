Seneye Fenerbahçe’de kalır

Yardımcı antrenör Cor Pot, Van Persie’nin geleceğiyle ilgili konuştu: “Daha iyi duruma gelmek için özel bir antrenör getirdi. Açık ara F.Bahçe’nin en iyisi. 2018’e dek sözleşmesi var ve bence kulüpten ayrılmayı düşünmüyor.”

Dick Advocaat'ın yardımcısı Cor Pot, Hollanda basınına Robin van Persie'nin geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Van Persie'nin Feyenoord'la anlaşabileceği iddialarıyla ilgili konuşan Cor Pot, "Medyanın Van Persie için yazdıklarına asla inanmayın. F.Bahçe'nin en iyi oyuncusu ve orada kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Van Persie'nin istikrarlı forma giyememesi için de açıklamalar yapan Cor Pot, "Geçmeyen hafif ağrıları var. Sağlıklı duruma gelmek için elinden geleni yapıyor, çalışıyor. Robin benim düşünceme göre ayrılmayı düşünmüyor. O, açık ara Fenerbahçe'nin en iyisi. Fit olmak için de elinden geleni yapıyor. Bunun için Hollanda'dan özel birini bile getirdi" dedi.