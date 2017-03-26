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ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: Galatasaray'da acil 'FETÖ' toplantısı!
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Son dakika: 'da acil '' toplantısı!

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 15:32
Son dakika: Galatasaray'da acil 'FETÖ' toplantısı!
Son dakika: Galatasaray'da acil 'FETÖ' toplantısı!

Yönetim Kurulu 'acil' koduyla toplanma kararı aldı.

Genel Kurulunda 'cü ve 'in ihraç edilmemesi üzerine, Yönetim Kurulu acil olarak toplantı kararı aldı. Yönetim bugün saat 17.00'de toplanacak.

İHRAÇ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Sarı kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantı sonrasında Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüpten ihraç edilmesi için gereken çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Buna göre Şükür ve Erdem, önümüzdeki hafta içinde Galatasaray'dan ihraç edilecek. Her iki ismin de tüzüğe uygun olmayan birçok davranışı bulunuyor. Bunlar arasında 5 yıldan fazla süredir kulüp aidatlarını ödememek gibi detaylar yer alıyor.

YÖNETİM KURULU İSTEDİ GENEL KURUL REDDETTİ!

Galatasaray Yönetim Kurulu Hakan Şükür ve Arif Erdem'i oy birliği ile ihraca sevk etmişti. Ancak Galatasaray Genel Kurulu, bu ihraç isteğini oy çokluğu ile redderek skandal bir karara imza attı. Yönetim Kurulu üyeleri, bu konudaki tavırlarını değiştirmeme kararı aldılar. Ve çalışmalarını da bu yönde sürdürecekler.

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