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: "lılığımı askıya aldım"

AA
  • Giriş Tarihi: 26.3.2017 18:17 Güncelleme Tarihi: 26.3.2017 18:26
Tanju Çolak: "Galatasaraylılığımı askıya aldım"
Tanju Çolak: Galatasaraylılığımı askıya aldım

Eski milli futbolcu , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiyle ilgili olarak, "lılığımı askıya aldım." dedi.

, yaptığı açıklamada, "Vatan haini Hakan Şükür'ün üyeliğinin devamı beni derinden üzmüştür." ifadelerini kullandı.

Eski milli golcü, bu durumda dolayı çok kızgın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şerefle taşıdığım parçalı formayla Avrupa gol kralı oldum, unutulmaz zaferler yaşadım. Sevdim, sevildim. O formayı giymekten hep onur duydum. Ta ki düne kadar. Genel kurulda 50-60 kişinin oylarıyla vatan haini Hakan Şükür'ün, Galatasaray üyeliğinin devamı beni derinden üzmüştür. Bu skandal karar düzeltilene kadar Galatasaraylı değilim. Galatasaraylılığımı askıya aldım. 15 Temmuz'u unutmadım. Unutulmaması için de elimden geleni yapacağım. Son sözüm de hain Hakan için el kaldıranlara; sizi Allah'a havale ediyorum."

'GALATASARAY GENEL KURULUNA YAZIKLAR OLSUN'

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