Fenerbahçelileri kahreden o fotoğraf

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için Brezilya Milli Takımı kampında bulunan Neymar, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Ribas'la olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite; Neymar, Firmino, Dani Alves, Joao Miranda, Coutinho gibi yıldızların yanında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Flamengo'yla iyi bir performans sergileyen Diego Ribas'ı da Güney Amerika Elemeleri için kadroya çağırmıştı.



NEYMAR'DAN O FOTOĞRAF!



Brezilya kampında, takımın yıldızı Neymar ise antrenmanlardan bir kare paylaştı ve Diego Ribas'la olan fotoğraf karesinin altına, "11-12 yaşımda olduğum günleri hatırlıyorum. Diego ve Robinho'nun hiçbir maçını kaçırmazdım. Şimdi idolümle aynı sahada, yanyanayım" yazdı.



FENERBAHÇE GÖNDERECEK TAKIM ARAMIŞTI



Neymar'ın 'İdolüm' dediği Diego'yu Fenerbahçe, 2014/2015 sezonunun başında takıma getirmiş ancak Brezilyalı yıldız geldiği ilk gün tartışma konusu olmuştu.



"Ersun Yanal, Diego'yu istedi mi, istemedi mi?" derken, Yanal'ın yerine İsmail Kartal göreve getirilmiş, o da Brezilyalı yıldızdan istediği gibi yararlanamamıştı. Bir sene sonra takımın başına geçen Diego'yla aynı dili konuşan Vitor Pereira da, yine 10 numarayı kullanamamıştı. Yeni sezonda ise Fenerbahçe, onu gönderecek yer aramış ve Flamengo'ya imza atmasıyla berabere derin bir 'oh' çekilmişti. Ancak Diego'nun Flamengo'daki performansı ve yeniden milli takımına yükselmesi Fenerbahçelileri adeta şoke etmişti. (Fanatik)