X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararına onama istedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika: Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararına onama istedi!

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 15:35
Son dakika: Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararına onama istedi!
Son dakika: Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararına onama istedi!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararlarının onanmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararlarının onanmasını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yargıtay 5. dairesine gönderdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili şunu söyledi: "Esas kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi verecek. Umarım o karar da böyle olumlu olacak"

Detaylar birazdan...