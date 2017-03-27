Son dakika: Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticiler için beraat kararına onama istedi!

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararlarının onanmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararlarının onanmasını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı yargıtay 5. dairesine gönderdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu konuyla ilgili şunu söyledi: "Esas kararı Yargıtay 5. Ceza Dairesi verecek. Umarım o karar da böyle olumlu olacak"

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