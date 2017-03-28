Kart canavarıyız!

Avrupa’daki 31 lig arasında Süper Lig en çok kart çıkan dördüncü turnuva oldu, sertliğiyle ünlü Serie A da dahil tüm büyük ligleri geride bıraktı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasına göre; Türkiye, Avrupa'nın en çok karta başvurulan hakemlik ekollerinden birisine sahip… Avrupa'nın üst düzey 31 liginin baz alındığı raporda, Türkiye Süper Ligi'nde maç başına 5.08 sarı kart, 0.27 kırmızı kart çıkıyor. Toplamda 5.35 kart ile Yunanistan, Romanya ve Ukrayna'nın ardından dördüncü sırada gelen Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi tüm liglerden farklı bir yapıya sahip. Hakemlerin sık sık faul düdüğüne başvurduğu Türkiye'de topla oynama süreleri de Avrupa'daki muadillerinin gerisinde kalıyor.



Top oyunda kalmıyor

Ortalama bir Süper Lig karşılaşmasında top oyunda 53 dakika 23 saniye kadar kalıyor. Bu süre, 57 dakika 52 saniye ortalamasıyla Şampiyonlar Ligi, 56 dakika 15 saniye ortalamasıyla Premier Lig, 55 dakika 44 saniye ortalamasıyla Bundesliga'nın gerisinde... Türkiye'ye yakın olan tek büyük lig 53 dakika 35 saniye ile La Liga. İspanyolların kart karnesinin 5.34 ortalamasıyla Süper Lig'le neredeyse birebir aynı olması, hakem-futbolcuoyunda kalma süresi üçgeninde paralellik olduğunu ortaya koyuyor.



Avrupa'nın en kötüsü Kayseri-Çaykur Rize

Opta verilerine göre; liglerde topun en az sahada kaldığı maçlar kıyaslandığında 40 dakika 36 saniye ile Kayserispor-Çaykur Rizespor karşılaşması öne çıkıyor. 5 büyük lig ve Şampiyonlar Ligi'yle kıyaslandığında topun sahada bu kadar az kaldığı başka bir maç yok. Avrupa'da topun en çok oyunda kaldığı maç olarak ise 69 dakika 9 saniye ile Wolfsburg ile CSKA Moskova arasında oynanan mücadele dikkat çekiyor.



112

Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmalar ortalama 112 kez kesintiye uğruyor. Bu ortalama Şampiyonlar Ligi'nde 100, İngiltere Premier Lig'de ise yalnızca 101.