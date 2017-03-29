Ahmet Çakar: "Fenerbahçe daha aklanmadı ki"

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, gündemdeki CAS ve Trabzonspor tartışmalarını değerlendirdi.

Sabah Spor yazarı ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, gündemdeki sıcaklığını koruyan CAS kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Son olarak UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübü'nün itirazı CAS tarafından da reddedilmişti. Trabzonspor ile Fenerbahçe'yi ilgilendiren dava hakkında BİP'teki "10 numara muhabbet" kanalına konuşan Çakar şöyle konuştu:

'TRABZONSPOR HAKKINI ARIYOR'



"Bir insanın hakkını hukuken araması gayet doğaldır. Niye arıyorsun diye eleştiremezsin. Trabzonspor mağdur olduğunu düşünmüş ve o dönem UEFA'nın Fenerbahçe hakkında aldığı kararlar ile ilgili kendilerine göre haklı nedenleri var. . İtalya'da Juventus küme düşürüldü, diğer büyük takımların puanları silindi. Niye buna ceza verilmiyor diye hakkını aramak istedi. Bu onlar için çok doğaldır, anayasal haktır. Ama CAS bu talebi reddetsiyse de o talebe uymak, saygıyla karşılamak zorundadır."

'FENERBAHÇE HENÜZ AKLANMADI'

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin henüz aklanmadığını ise şu sözlerle ifade ediyor:



"Bakın bu arada herkesin yanlış bildiği bir şey var. Fenerbahçe daha aklanmadi ki. CAS'ın bu kararı Fenerbahçe'yi aklamadı. Fenerbançe UEFA kayıtlarında şimdi herkesin bir sabıkası olduğu gibi bu da onların her zaman sabıkasında yer alacak. Sakın kimse kimseyi kandırmasın CAS'ın reddi Trabzonspor'un şampiyonluk talebi ve kupa talebini reddetmiştir. CAS 'ben karışmam kardeşim bu UEFA'nın işi' dedi attı topu üzerinden"

FENERBAHÇE CAS'DAKİ DAVASINI NEDEN GERİ ÇEKTİ?

Türkiye'de Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Fenerbahçe'nin adli açıdan aklandığını dile getiren Ahmet Çakar, "Zamanında Fenerbahçe CAS'taki davasını neden çekti" diye sordu. 5 yıl önce yaşananları hatırlatan Çakar; "Fenerbahçe UEFA ve bunun üst kurulu olan CAS Mahkemesi'nde sportif yönden şike yaptığı gözüküyordu. Öyle gözüküyor hala. Bunun geri çekilmesi için ise Fenerbahçe'nin CAS'a başvurup dava açması gerekiyordu. Zamanında Fenebahçe, CAS'a dava açmıştı ama sonra ne oldu ise oldu bu davayı geri çektiler ama niye geri çekildi bunu Aziz Efendiye soracaksın.

"AZİZ YILDIRIM'IN HABERİ OLMADAN FENERBAHÇE'DEN SİNEK UÇAMAZ"

Hani namus davanızdı ? Bu konuşmalar 4 sene önceki konuşmalar, bunlar 4 sene önceki olaylar. Ben o dönemde söyledim "Hani namus davanızdı ? Hani Fenerbahçe temizdi " o zaman neden CAS'dan bu mahkemeyi geri çektiniz? Çeşitli bahaneler sundular... Geçin onları... Bak yeni deliller çıkmış, kumpas çıkmış. Bir bakmak lazım. Senin davanı geri çekmen CAS'ın vermiş olduğu UEFA'nın destek kararını onaylamak demektir. Aziz Yıldırım benim haberim yok dedi attı, Aziz Yıldırım'ın haberi olmadan Fenerbahçe'de sinek uçamaz. O'nun haberi olmadan Fenerbahçe Kulübü'nde bir tane çiçek kopartamazsın. Yok ya, bu asırlık dava, namus davanız geri çekiliyor ve Aziz Yılıdırım benim haberim yoktu diyor. Geçin bunları. Artık eski defterlerin açılması lazım" şeklinde konuşuyor.