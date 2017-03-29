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Emre Mor gönlündeki takımı açıkladı!

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 12:03 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 12:12
Emre Mor gönlündeki takımı açıkladı!
Emre Mor gönlündeki takımı açıkladı!

Milli yıldızımız Emre Mor, Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte soru ve cevaplar: