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Emre Mor'un menajeri Fenerbahçeli yönetici ile birlikte!

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 09:48
Emre Mor'un menajeri Fenerbahçeli yönetici ile birlikte!
Emre Mor'un menajeri Fenerbahçeli yönetici ile birlikte!

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.