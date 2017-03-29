X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Fikret Orman: Emre Mor ile alakalı görüşmemiz yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Fikret Orman: ile alakalı görüşmemiz yok

İHA
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 17:09 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 17:13
Fikret Orman: Emre Mor ile alakalı görüşmemiz yok
Fikret Orman: Emre Mor ile alakalı görüşmemiz yok

Başkanı Fikret Orman, iyle alakalı, "Beşiktaş, bir oyuncunun gelişmesi için zaman harcayacak bir kulüp değil. Böyle bir görüşmemiz de yok, niyetimiz de yok" dedi.

'ın imzaladığı işbirliği anlaşmasının ardından Fikret Orman, iyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Orman, milli futbolcu Emre Mor'un Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki haberlere ilişkin, "Ben de gazeteden okuyorum. Dortmund'a gitmeden bizim de beğendiğimiz bir oyuncuydu. Transferi için de uğraştık. Fakat Beşiktaş Kulübü dünyanın sayılı kulüplerinden ve Avrupa'nın ilk 16 takımı arasındayız. İnşallah ilk 8'e de gireceğiz. Beşiktaş, bir oyuncunun gelişmesi için zaman harcayacak bir kulüp değil. Böyle bir görüşmemiz de yok, niyetimiz de yok. 'Emre Mor Beşiktaş'a geldi' diye okuyoruz. Emre'yi biz istersek şartları ve uzun dönemi ile alakalı isteriz" diye konuştu.

MARCELO, NECİP VE OĞUZHAN

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Marcelo, Necip ve Oğuzhan'ın kontratlarını uzatacaklarını ifade ederek, "İlgilendiğimiz oyuncular da oluyor. Kontratsal oyuncularla zaten işimiz uzun süreli. Şu aşamada Marcelo'nun Necip ve Oğuzhan'ın kontratlarını uzatıyoruz. O aşamadayız. Çok fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. 1 ya da 2 transfer olacak. İlgilendiğimiz oyuncular var ama isim zikrettiğimiz zaman olmuyor. Baktığımız oyuncular var, yerli oyuncular da var beğendiğimiz. En iyi scout ekibiyle çalışmaktayız ve onlar bize devamlı beğendikleri oyuncuları raporluyorlar" dedi.

BENZER HABERLER