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Gökhan Töre'den Cumhurbaşkanı'na destek

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 19:37
Gökhan Töre'den Cumhurbaşkanı'na destek
Gökhan Töre'den Cumhurbaşkanı'na destek

Futbolcu Gökhan Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Genç futbolcunun sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıp 'Başkan' demesi sosyal medyada günün konusu oldu.

Başarılı futbolcu Gökhan Töre, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek referanduma günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve sevgisini gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan bir fotoğrafını paylaşıp "Başkan" şeklinde hitap eden Töre'nin bu paylaşımı, takipçileri tarafından da oldukça ilgiyle karşılandı ve dakikalar içerisinde yüzlerce kez paylaşıldı.

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