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Son dakika: 'ta şoku!

  • Giriş Tarihi: 29.3.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 29.3.2017 15:32
Son dakika: Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku!
Son dakika: Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku!

Sakatlıktan yeni dönen , sol üst ön adalesindeki sakatlık nedeniyle 10 gün daha forma giyemeyecek.

'ta şoku!

Aylar süren sakatlığının ardından Astra Girgiu ile oynanan hazırlık maçında denenen Caner Erkin'in yeniden sakatlandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun sol üst ön adalesinde zorlanmaya bağlı kanama oluştuğu tespit edildi. 3-4 gündür dinlendirilen sol kanat oyuncusunun yarın saha çalışmalarına başlayacağı, yeni haftadan itibaren takımla antrenmanlara katılabileceği ifade edildi.

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