Üç Büyükler’in Emre Mor savaşı

Menajeriyle görüştüler!

Dün oynanan Türkiye-Azerbaycan U21 takımları milli maçını tribünde takip eden Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Emre'nin transferi için ilk somut hamleyi attı. Çetinkaya, oyuncunun menajeri Muzzi Özcan ile bir görüşme yaptı ve oyuncuyu kiralama isteğini sözlü olarak ilettiği bildirildi.

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Beşiktaş'tan yönetim onayı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, genç oyuncuyu kiralayabileceklerini belirterek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda titiz davranıyoruz. Emre Mor'u kiralama durumumuz da olabilir, ben sıcak bakıyorum ve biz bu kiralama yönteminden çok ciddi verim aldık" ifadesini kullandı.

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Randevu istediler

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde koştuğu milli yıldız için son olarak Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi. Sarı kırmızılı yetkililer, milli oyuncunun transferi için menajerinden randevu talep ettiği ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

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Adım adım Emre Mor

Danimarka'da 17 yaşında Nordjaelland kulübüne gitti.

6 ayda devasa bir yükseliş yaşadı.

Danimarka ekibinde yalnızca 13 maça çıktı.

2015/16 sezonunda Türk Milli Takımı'na davet aldı.

2016 yazında Dortmund'a transfer oldu.

Bu sezon 8'i lig olmak üzere 15 maçta forma giyip 1 gol, 2 asistle oynadı.







Tribünde sıcak yakınlaşma!

Türkiye-Azerbaycan U21 maçını Mor'un menajeri Muzzy İzzet ile F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya tribünde yan yana takip etti. İkilinin sıcak sohbeti dikkat çekerken Muzzy İzzet'in bugün Beşiktaş yönetimi ile buluşması bekleniyor.