Emre Mor Bundesliga’da gelişemez

SABAH Spor yazarları, Serbest Kürsü’de bu hafta Milli Takım’ın Dünya Kupası şansını ve Ay-yıldızlı ekibin genç yıldızı Emre Mor’un performansını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN

Almanya'da futbol anlayışı mekanik olduğu için Emre gibi çalım becerisi yüksek oyuncular orada barınamaz. Genç yıldız için en doğru lig İspanya...



GÜRCAN BİLGİÇ

Emre oyunu kendine göre oynuyor. Bu kapsamda değerini düşürüyor. Böyle bir yeteneğin, takım içinde farklı olmayı başarması gerekiyor...



Emre Mor milli maça damga vurdu. Siz Emre'nin Milli Takım ve Avrupa futbolundaki yerini nasıl görüyorsunuz?



ÖMER ÜRÜNDÜL: Büyük bir yetenek olduğu tartışılmaz. Ancak Fatih Terim'in de söylediği gibi biraz bireysel oynuyor. Eğer bu eksiğini giderirse, en önemlisi de 'Benim için hayatta her şeyin önünde futbol geliyor' deyip ona göre yaşarsa önemli bir yıldız olur.



LEVENT TÜZEMEN: Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmasını şans olarak görüyorum. Emre Mor topu ayağına aldığında tribünler ayağa kalkıyor. Çünkü Emre dar alanda attığı etkili çalımlarla, çabukluğuyla, hızıyla ve dikine yaptığı deparlarla müthiş keyif veriyor. Emre'nin tek zaafı bireysel oynamaya çalışmasıdır. Yabancı hocalar Emre'nin bu zaafını gidermesi için yeterince, destek olmaz. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi hocalar yapacakları özel konuşmalarla Emre'nin gelişimine ve eğitimine katkı sağlar. Ancak Emre, Bundesliga'da oynamamalı. Çünkü Almanya'da futbol anlayışı 'mekanik' olduğu için Emre gibi çalım becerisi yüksek oyuncular barınamaz. 19 yaşındaki Emre için en doğru lig İspanya. Emre futbolunu geliştirmek ve tekniğini ön plana çıkarmak istiyorsa La Liga'da, Atletico Madrid ya da Sevilla kulüplerine gitmelidir. Emre buradan Barcelona ya da Real Madrid'e geçiş yapabilir. Arda Turan en güzel örnektir. Ayrıca Bruma'nın ve Emre Çolak'ın İspanya'da futbollarını nasıl geliştirdiklerini hatırlatırım.







MURAT ÖZBOSTAN: Emre için erken yorumlar yapıyoruz. Daha 19 yaşında.. İyi futbolcu, geleceği parlak ama yorum yapmak için erken. Onu Milli Takım'a kazandırdığı için Fatih Terim'e çok şey borçluyuz. Bu çocuğa ay-yıldızlı formayı giydirmek için büyük emek sarf etti. Johan Cruyff'un bir sözünü de Emre duvarına asmalı.. Bakın Cruyff ne demiş: "Futbolda teknik oyuncu olmayı top cambazlığı ile karıştırmamak lazım. Biraz çalışmayla herkes top cambazı olup sirkte iş bulabilir. Topu tek bir dokunuşla, doğru ayağına ulaştırabilenlere teknik oyuncu denir."



GÜRCAN BİLGİÇ: Emre için aslında Fatih hocanın yaptığı analiz çok gerçekçi. Oyunu kendine göre oynuyor. Ve bu kapsamda değerini düşürüyor. Böyle bir yeteneğin, takım içinde farklı olmayı başarması lazım. Bu da bir alışveriş ve eğitim süreci. Dortmund bu iş için önemli bir okul. Emre'nin Moldova maçında yaptığı gösteri, kendisini yanıltmamalı… İlk defa bir araya gelen oyuncu grubunun bireysel şovunu sergilemesi normal. Ama bir takımın parçasıysanız, yeteneklerinizi kullanacağız bölgeleri doğru seçmeniz gerekir. Emre Mor'un önünde daha çok yol var.



OLCAY ÇAKIR: Emre Mor, bence büyük takımlarımızın altyapılarında her yıl en az bir ya da iki tane üst yapılara gelebilecek kapasitede benzer özellikleri olan bir oyuncu. Yani her büyük kulübün alt yapısında benzer özellikte oyuncular var. Ama fiziksel özellikleri sıkıntılı bulunduğu için A takımı kaldıramayacağı düşünülüyor bu isimlerin. Milli Takım ve Dortmund kariyerinden sonra Türkiye'ye gelmesi Emre için tamamen bir geri gidiş olur. Ülkeye dönmesi kendi kariyeri açısından yumurtlayan bir tavuğun kesilmesi gibi olur. Ben Avrupa'da devam etmesi gerektiğini hatta İspanya'da oynaması gerektiğini düşünüyorum.







TAKIMDAKİ EKSİKLERİ GÖRMEK ZORUNDAYIZ



Eylül ayına dek önümüzde yalnızca Kosova maçı var, Haziran'da kazanırsak tekrar ikinciliğe çıkarak yarışa dönme şansımız var. Dünya Kupası'na gidebilmek için sizce şansımız ne kadar?



ÖMER ÜRÜNDÜL: Skora bakmadan eksikleri görüp onları tespit etmek gerekir. Örneğin, Finlandiya maçında erken iki farklı skor avantajından sonra, son 15 dakikaya kadar rakip de riskleri almışken etkili ve pozisyona dönüşen hücum girişimlerinde bulunamayışımız üzerinde durulması gereken bir eksiklikti.



GÜRCAN BİLGİÇ: Şu soruyu sormamız lazım; dışarıda Ukrayna'yı, içeride Hırvatistan ve İzlanda'yı yenebilir miyiz? Eğer cevabımız 'evet' ise Dünya Kupası'na gideriz. Ama şu andaki oyun kalitemiz ya da bu takımlarla oynadığımız maçların analizine baktığımızda ben 'Gideriz' diyemiyorum. Bu işler Kosova'yı, Finlandiya'yı yenmekle olmuyor. Şu andaki performansımızla umutlanalım ama boş hayallere de kapılmayalım.



MURAT ÖZBOSTAN: Şansımız az. Gruptan çıkmak için artık hiç kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Şansımızı yüksek görmüyorum.



LEVENT TÜZEMEN: Haziran'da Kosova'yı yeneriz ve 11 puana ulaşırız. Bu turnuvalarda ilk kural evindeki maçları kazanacaksın. Biz Ukrayna'ya bir puan vererek hata yaptık. Şimdi Milli Takım'ın Eylül'de kaderini belirleyecek iki maçı var: Hırvatistan ve Ukrayna. Bu iki düellodan 4 puan alırsak ikincilik için şansımız yükselir. İzlanda'yı evimizde yenebileceök güce sahibiz. Benim hesabım; son maç deplasmandaki Finlandiya önüne 18 puanla çıkarız. Gruptaki puan tablosu bu maçın puan önemini belirler.







KULÜPLERE OYUNCU YETİŞTİRMEK ZOR GELİYOR



Fatih Terim, "Milli Takım'ı yabancı sınırı için bahane etmesinler, oynatan oynatıyor gençleri" dedi. Bu çıkış hakkında ne düşünüyorsunuz



MURAT ÖZBOSTAN: Sayın Cumhurbaşkanımız, Futbol Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. Ben de orada idim. Kendisi gençlere, Türk futbolculara daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Yabancı kuralı bir anda tartışma konusu oldu. Zaten Kulüpler Birliğ i Başkanı Göksel Bey de yaptığı açıklama ile konuyu kapadı. Benim düşüncem kurallar bir anda değişmemeli.. 2019'da tekrar bakılır duruma. Kulüpler ister yabancı alır, ister almaz ama gençlere önem göstermelerinin bu kuralla ilgisi yok.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Unutmayalım ki kulüp yöneticilerimiz "Biz nasıl Avrupa kupalarında yabancı takımlarla mücadele edeceğiz, bu sınır kalksın" diyorlardı. Şu aşamada da en az iki yıl bu konuda geriye dönüş olacağını düşünmüyorum.



GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih Terim çok haklı… Yabancı sayısı 14'e çıktı diye kimse hepsini almak zorunda değil. Yine Fatih hocanın dediği gibi bu kültür meselesi. Yöneticiler kolay yolu seçiyor, yetiştirmek yerine satın alıyorlar. Yerli oyuncu için en önemli unsur olan 'Teşvik' maddesini kulüplerin istemesiyle kaldıran TFF bugün şikayet edilen ortamın baş mimarı.



LEVENT TÜZEMEN: Yabancı oyuncu konusunda Avrupa'nın en büyük liglerindeki uygulamalara bir göz atalım: İngiltere: Yabancı sınırsız.. Yabancılara milli takımda oynama şartı var. Bu şarta göre; futbolcunun son iki yılda resmi maçlarda yüzde 70 oynaması gerekiyor. Almanya: Yabancı sınırsız. En az 12 Alman futbolcu kadroda bulunmak zorunda. En az 8 futbolcu da altyapıdan yetiştirilecek. İspanya: AB futbolcuları artı 3 yabancı oyuncu.. Fransa: AB futbolcuları artı 4 yabancı oyuncu.. İtalya: AB futbolcuları artı 5 yabancı oyuncu.. Yabancı oyuncu konusunda bizim ne yazık ki örnek alınabilecek bir duruşumuz yok. Kendi içimizde ciddi çelişkiler yaşıyoruz. Modeller ortada; İngiltere bize zor uyar. Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya yabancı uygulaması konusunda iyi analiz edilerek TFF'ye yol haritası olmalıdır. Ayrıca bir karar alınıyorsa zamanlama olarak bir uygulama süreci olmalıdır.