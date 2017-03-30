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Hasan Ali Kaldırım da bedava gidiyor!

TAKVİM
  • Giriş Tarihi: 30.3.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.3.2017 10:13
Hasan Ali Kaldırım da bedava gidiyor!
Hasan Ali Kaldırım da bedava gidiyor!

Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım, ezeli rakibe gidiyor...