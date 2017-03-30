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Hasan Ali Kaldırım da bedava gidiyor!
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Giriş Tarihi:
30.3.2017
10:08
Güncelleme Tarihi:
30.3.2017
10:13
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Hasan Ali Kaldırım da bedava gidiyor!
Hasan Ali Kaldırım da bedava gidiyor!
Bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan F.Bahçeli Hasan Ali Kaldırım, ezeli rakibe gidiyor...
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