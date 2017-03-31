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Fenerbahçe'ye Karabük'te protestolu karşılama

DHA
  • Giriş Tarihi: 31.3.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 31.3.2017 21:37
Fenerbahçe'ye Karabük'te protestolu karşılama
Fenerbahçe'ye Karabük'te protestolu karşılama

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşma için geldiği Karabük Safranbolu'da sarı-lacivertli taraftarlar tarafından protestolarla karşılandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, akşam saatlerinde otobüsle Safranbolu'ya geldi. Sarı-lacivertli ekibi konaklayacakları otelin önünde taraftarı protestolarla karşıladı. Yaklaşık 100 kadar taraftar "Yönetim istifa, diktatör istifa, koskoca feneri ne hale getirdin" sloganları attı. Otobüsten inen futbolculardan Lens, Show, Robin van Persie, Hasan Ali ve Volkan Şen, küçük bir taraftarın isteğini kırmayarak fotoğraf çekildi. Futbolcular otele girdikten sonra bir süre daha protestolarda bulunan taraftarlar olaysız dağıldı.