Yabancı sayısı düşürülmeli yeni kriterler getirilmeli!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalar yaptı

Kupa mutlaka gelecek. Ama bir ama iki tane. Başkan Orman 'İki kupa' diyor. Genç ya, çok hızlı... Bir tane değil, iki kupayı birden istiyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, "Kupa mutlaka gelecek. Ama 1 ama 2... Başkan iki kupa istiyor. Genç ya, çok hızlı. Bir tane değil, iki kupa istiyor" dedi. İşte Güneş'in açıklamaları: "Lyon karşısında turu geçersek bu bize artı bir güven verir, yolumuzun açık olacağını gösterir. Ama aksi durumda da bir hayal kırıklığı yaratmaz. İlk 4 maçımızı önemsiyoruz. Gençlerbirliği zor bir maç olacak. Koşan, zor gol yiyen bir takım. Biz de kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarla bütünleştiğimiz zaman etkili olan bir takımız. Milli maç sebebiyle bir dağınıklık olduğu gerçektir. Birçok oyuncumuz milli takımlara gitti. Oradan gelecek arkadaşlarımız bugün aramıza katılacak."



KALECİ TOLGA ZENGİN'E SAHİP ÇIKTI

Taraftarın stadı doldurup, takımını desteklemesi önemli bir güçtür. Bütün takımların güçlü olmasını isteriz. Düşmanlık olmaz, rekabet olur. Hazırlık maçlarında oyuncuları yargılayıp yok etmeye gittiğimizde, kendimizi yok ederiz. Bu tip duygusal kırılmaları doğru bulmuyorum. Olcay için de olmuştu, kaleci Tolga da böyle. İkisi de büyük katkı yapmıştır. Evet, hatalı bir gol yemiştir ama onu dışlamak takımı da zarara uğratır.



ABOUBAKAR'IN EKSİKLERİ VAR...

Aboubakar, Antalyaspor maçından önce yanıma geldi, konuştuk. Transfer listesi yapıp yönetime de vermedim. Aboubakar çok çalışkan, istekli bir isim. Eksikleri olduğu için Porto'nun kiraladığı bir oyuncu. Eksikleri var ama her geçen gün iyi olduğunu düşünüyorum. İstemeyerek Olympiakos maçında bir kafa attı. Ne olursa olsun yanlış. Büyük oyuncuların davranışları da büyük olur. Ama Antalya maçında böyle bir şey yok. Ben orada o sarı kartı vermem. Tartışılabilir ama bunun üzerinden Aboubakar'ı yargılamayı doğru bulmuyorum. Ama herkesin anlattığı gibi, insanlık dışına çıkacak bir boyuta geldi. Evet bir hata oldu.



YABANCI İÇİN FİKRİMİZ ALINMALIDIR

Bu kadar yabancı sayısına Türkiye'nin hazır olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü yabancı serbestliğini doğru bulmadığımı daha önce de söylemiştim. Bir takım yaptırımlar, düzenlemeler olmalı. Önce yabancı diyoruz, sonra gençler diyoruz. Bir sürü yabancı alıyoruz. İyileri de var zarar verenleri de... Bunu yaşayacağız. Yabancı sınırlanmasının şu gün itibariyle konuşulmasını da normal bulmuyorum. Bir karar almışsınız. Bir şey düşünülür, planlanır, uygulanır ve karşılığı beklenir. Bunlar zaman ister. Bugün işin aktörleri oyuncular ve antrenörler. Onların da fikirleri alınmalı. Şu an yabancı sayının düşürülüp kriterler getirilmesinden yanayım. Altyapılara önem vermeliyiz, biz bunun için uğraşıyoruz. F.Bahçe'de Ozan hızlı çıkış yaparken, birden kesildi. Bir oyuncu böyle olunca üzüleceğiz. Adamın morali bozuk. Ben giden her oyuncunun başarılı olmasından mutluluk duyarım. Olcay gitti, başarılı oldu. Yabancı transfer olayı bu yüzden tek başına olay değil."



SÖZLEŞME SORUN OLMAZ

Kulübün beklentilerini biliyoruz. Sözleşme sorun olmaz. Ama bu demek değil ki her şeyi kabul edeceksin ya da çekip gideceksin. Sözleşmesi bitecek olan arkadaşlarımız var. Bence hepsiyle konuşulmalı. Hocayı en sona koymak lazım. Ne konuşacağız, maddi ve manevi şartları konuşacağız.



HAKEMLER BİZİM PAYDAŞIMIZ

Hakemleri baskı altına almak, kötülemek bize de zarar verir. Hakemler paydaşımız. Hakemler ne kadar iyiyse biz de o kadar iyiyiz. Sadece menfaate dönük kullanmak zarar verir.



TRANSFER İÇİN LİSTE VERMEDİM

Transferde yazılanlar var ama benim şu an gündemimde hiçbir oyuncu yok. Biz bir takımız, aileyiz. Emre Mor yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Daha önce Dortmund'dan önce Beşiktaş'ın görüşmeleri olduğunu biliyorum. Bana gelen bir gündem yok. Beğendiğimiz çok yetenekli bir oyuncu ama şu an o da dahil gündemimizde bir transfer yok.



PUAN OLARAK BAŞARILI DEĞİLİZ

Puan olarak başarısız durumdayız. Mazeret bulabiliriz ama doğru bulmuyorum. Telafi etme şansımız var, daha çok çalışmamız azım. Şu an Medipol Başakşehir en başarılı takımlardan bir tanesi. Onların üzerinde bir baskı olmayacaktır. Bizim için ikincilik başarı kabul edilmeyecek. Bu yüzden daha dikkatli olmalıyız. Fenerbahçe ve Galatasaray da kovalayacaktır.



VİDEO HAKEM İÇİN NE DEDİ?

Video hakem olmalı ama daha yeni. Bizim olaya bak-ı şımızda taraflılığımız var. Ama adaletli karar verilmesi için hakemler zor durumda kalabiliyor bunun için olmalı. Teknolojinin girmesi özünü bozmadan iyi. Yan hakem yanlış karar verdiğini fark edince, morali düşebilir. Bunlar da olacak, alışmamız lazım. Futbol seyir zevki olan bir eğlence aracıdır. Hatayı aza indirgemek için yapılanlar olumlu.



PASTA KIZINDAN

Güneş'in kızı Günce Güneş Tiryaki'nin yaptığı pasta için tecrübeli hoca, "Bu kutlama pastası ama siz şampiyonluk pastası da diyebilirisiniz" dedi.