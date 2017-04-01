Adları süper kendileri değil!

Türk futbolunun lokomotifleri, milli formayı unuttu...

U17 Milli Takımı'ndan A Milli Takım'a kadar davet edilen son aday kadrolardaki 100 futbolcu arasında son şampiyon Beşiktaş'tan yetişen tek bir isim bile yok.



G.Saray ve F.Bahçe'den 18 oyuncu ay-yıldızlı formayı giyerken, Süper Lig'de temsilcisi olmayan İzmir kulüplerinde bu sayı 22!







Mali krizlerle boğuşan kulüplerimiz bir yandan UEFA kıskacından çıkmaya çalışırken, bir yandan da kurtuluşun altyapılarda olduğunu söylüyor. Yerli futbolcu tartışmalarının yeniden alevlendiği ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın TFF'ye sitemde bulunduğu şu günlerde SABAH, kulüplerin yetiştirip milli takımlara gönderdiği isimleri incelemeye aldı. U-17, U-18, U-19, U-21 ve A Milli Takım'a davet edilen son aday kadrolarda bulunan 100 futbolcunun yetiştiği takımlar incelendiğinde, Süper Lig'in zirvesindeki Beşiktaş'ın kendi altyapısından tek bir isme bile ay-yıldızlı formayı giydiremediği görülüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de basın toplantısında bu konuya değinerek, "Altyapıdan Necip ve Atınç'ın çıkması yaylada çiçek açması gibi bir şey... Oysa bizim de yetiştirmemiz lazım. Bu konu bizler için çok önemli..." diyerek sıkıntının farkında olduklarını göstermişti.



ALTINORDU'DAN 11, GÖZTEPE'DEN 7 FUTBOLCU MİLLİ OLDU

Galatasaray'dan 12 farklı isim, 13 kez milli takım kadrolarına çağırılırken, Fenerbahçe'nin yetiştirdiği sadece 5 isim davet edildi. Bu değer Trabzonspor'da 3 oldu. 400 milyon Euro civarı kadro değerine sahip olan 3 büyük İstanbul ekibinin 18 isim verebildiği milli takımlara İzmir ekipleri ise 22 oyuncu gönderdi. Aslan payı ise Altınordu (11 oyuncu) ve Göztepe'nin (7 oyuncu) oldu. Rakam Bursa'da 8, Ankara'da 2.



BU SEZON 10 SÜPER LİG EKİBİ ALT YAPIYI GÖRMEZDEN GELDİ

Çıkan sonuçlara göre, 18 Süper Lig ekibin 10'u geride kalan 25 haftada kendi yetiştirdiği oyunculara hiç şans tanımazken, forma şansı bulmuş 459 oyuncunun sadece 17'si kendi yetiştiği kulüpte oynadı. Toplamda bu oyuncular 12 bin 506 dakika forma giyebilirken, bu sürenin 7 bin 783'ü yani yüzde 62,3'ü Gençlerbirliği ve Bursaspor'a ait. Bu oyuncuların en fazla dikkat çekeni Trabzonspor forması giyen ve 752 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı oldu. Akhisar Belediye 16 yaşındaki Hasan Ali'ye 54 dakika süre verirken, Antalyaspor ise Yusuf Çelik'e 78 dakika şans tanıdı. Süper Lig'in altyapıyı en iyi şekilde değerlendiren kulüpleri Bursaspor ile Gençlerbirliği oldu. Ahmet Çalık'ı Galatasaray'a satmasının ardından Ahmet Oğuz (1947), Uğur Çiftçi (1783), Orhan Şam (156)'a forma şansı veren G.Birliği, transfer sezonlarının da en çok konuşulanlarından. Bursaspor'da ise bu alanda en güncel örnek Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan.



3 Büyük takım altyapılara önem vermiyor mu?



SİNAN VARDAR

Kimse hikaye anlatmasın...

Ben Beşiktaş yönetimindeyken, 'Futbolcu Araştırma Merkezi' kurduk ve 50 bin futbolcu izledik, 170 futbolcu transfer ettik. Sonrasında da milli takımların yarısı Beşiktaş'tan oldu. Şu anda aralarında Necip Uysal ve Atınç Nukan gibi isimlerin olduğu 60 oyuncu profesyonel liglerde forma giyiyor. O devrime çok yazık oldu ama şimdi kıymeti anlaşılıyor. Biz bunları bir tane plastik sahada yaptık. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman uzun zamandır her fırsatta 'Pilot takım alacağız, altyapıya önem vereceğiz' ve benzeri söyler ediyor. Bu hikayeyi ben 20 senedir dinliyorum. Kimse artık hikaye anlatmasın.



İSKENDER GÜNEN

Başarı baskısı sıkıntı yaratıyor

Türkiye'de şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımızda altyapıdan gelen oyunculara çok fazla şans verilmediği herkes tarafından biliniyor. Örneğin Cengiz Ünder, Altınordu genç takımından Başakşehir'e transfer olup, şans buldu ve Milli Takım'a kadar çıktı. Aynı Cengiz'e acaba şampiyonluğa oynayan takımlarımızdan birisi ilk 11'de oynama olanağı verir miydi? En önemli konuysa, genç takımdan A takıma çıkan oyunculara çok fazla sorumluluk yüklenerek beklentilerin yüksek tutulması. Bu da oyuncu üstünde baskıyı artırdığı için yetenekli oyuncuların büyük kısmı beklentilerin altında kalıyor.