Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın şampiyonluğu hayırlı olsun..."

FIFA kokartlı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Başakşehir'in deplasmanda Akhisar'a 2-1 mağlup olmasının ardından ligin şampiyonunu açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından takipçilerine seslenen Çakar; "Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Ahmet Çakar'ın bu sözleri özellikle Beşiktaşlı taraftarlar tarafından çok sayıda paylaşım aldı.

Akhisar'a yenilerek 53 puanda kalan Başakşehir, 55 puanlı ve maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın iki puan gerisinde kaldı. Beşiktaş, Pazar akşamı Gençlerbirliği'ni konuk



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