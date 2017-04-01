Fenerbahçe son anda

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Robin Van Persi'nin golüyle 1-0 Kardemir Karabükspor mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)



13. dakikada Josef de Souza sol kanattan içeriye kat etti ve uzaktan sert vurdu. Sekerek kaleye giden topu Ahmet Şahin kornere gönderdi.

14. dakikada kazanılan serbest vuruşu Lens kullandı. Ceza sahası içinde bomboş pozisyonda kalan Mehmet Topal, topu kontrol edemedi ve Ahmet Şahin, meşin yuvarlağa sahip oldu.





29. dakikada Mehmet Topal sağdan içeriye girip kale sahası önüne gönderdi. Van Persie'nin vuruşunda Ahmet'ten dönen topu Alper tamamlamak istedi, bu kez de savunma gole izin vermedi.

45+2. dakikada kendi sahasından aldığı topla Karabükspor ceza sahasına kadar ilerleyen Jeremain Lens, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak top Ahmet Şahin'de kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İkinci yarı)



52. dakikada Andrey Bliznichenko'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Evgen Seleznyov'un ceza sahası yan çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Fabiano meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



56. dakikada Bliznichenko'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Ceyhun'un kafa vuruşunda kaleci Fabiano meşin yuvarlağı kurtardı.



70. dakikada Alper Potuk'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Lens'in yerden ortasında ön direkte topla buluşan van Persie'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.



84. dakikada Sow'un ceza sahası dışından sol çaprazından çektiği şut, altıpasta bulunan van Persie'de kaldı. Robin van Persie'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Ahmet'in sağından ağlara gitti. 0-1







Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx



Karabükspor: Ahmet xx, Papp xx, Dany xx, Barış xx, Latovlevici x (Poko dk. 38 x), Ceyhun xx (Yatabare dk. 87 ?), Skulason xx, Tanase xx (Serdar dk. 46 x), Bliznichenko xx, Lazarevic xx, Seleznyov xx



Yedekler: Ercüment, Gaman, İlhan, Fatih Atik



Teknik Direktör: Zoran Barisic



Fenerbahçe: Fabiano xx, Van der Wiel xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper xx, Aatif xx (Volkan dk. 68 x) (Sow dk. 78 ?), Lens xx (Ozan dk. 90+4 ?), Van Persie xx



Yedekler: Ertuğrul, Şener, İsmail, Neustadter



Teknik Direktör: Dick Advocaat



Gol: Robin van Persie (dk. 84) (Fenerbahçe)



Sarı Kartlar: Papp, Seleznyov (Kardemir Karabükspor), Kjaer, Van der Wiel, Skrtel (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Roman Neustaedter, Ozan Tufan ve Jose Fernandao'nun yerine, Jeremain Lens, Simon Kjaer ve Robin van Persie'yi oynattı.

Sarı-lacivertli ekip, Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Lens, Alper, Chahechouhe ve Van Persie 11'iyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de, Ertuğrul Taşkıran, Ozan Tufan, Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Neustaedter ise yedek kulübesinde şans bekledi.

VAN PERSİE 10 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van Persie, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Ligde son olarak 15. haftadaki Gençlerbirliği maçında 11'de sahaya çıkan Van Persie, daha sonra ya kadroya giremedi ya da sonradan oyuna dahil oldu.

LENS VE KJAER DÖNDÜ

Babasının cenazesine katıldığı için Atiker Konyaspor maçında oynayamayan Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, formasına kavuştu.

Ligde 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından sonra babasının cenaze töreni için Surinam'a giden Lens, 21 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

Atiker Konyaspor'la oynanan maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Danimarkalı stoper Kjaer de tekrar ilk 11'deki yerine döndü.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor karşısına 2 eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, kolu kırıldığı için sezonu kapatan Jose Fernandao'nun yanı sıra kaleci Volkan Demirel, Karabük'e getirilmedi. Volkan sakatlığının ardından antrenmanlara başlasa da bu maçta riske edilmedi.

Teknik direktör Dick Advocaat, bu iki ismin yanı sıra Emmanuel Emenike, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Oleksandr Karavaiev'i 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA 3 EKSİK

Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe karşısında sakatlıklar nedeniyle 3 futbolcusundan faydalanamadı.

Sakat olan defans oyuncusu Kerim Zengin, maç kadrosundaki yerini alamadı. Son yapılan antrenmanda sakatlanan Abdou Razack Traore ile Ermin Zec'i riske atmayan teknik direktör Zoran Barisic, bu iki oyuncuyu da kadroya dahil etmedi.

Ev sahibi ekibin çalıştırıcısı, ligin 25. haftasında deplasmanda oynadıkları Medipol Başakşehir maçında sahaya sürdüğü kadroda 3 değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir müsabakasında ilk 11'de mücadele eden Gaman, Traore ve Poko'nun yerine Latovlevici, Skulason ve Lazarevic şans buldu.

Kardemir Karabükspor maça Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Skulason, Ceyhun Gülselam, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic ve Seleznov 11'iyle başladı.

Kırmızı-mavililerin yedek kulübesinde ise Ercüment Kafkasyalı, Gaman, İlhan Depe, Yatabare, Poko, Serdar Deliktaş ve Fatih Atik oturdu.

Öte yandan, 14 bin kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nı Kardemir Karabüksporlu taraftarlar doldurdu. Fenerbahçe taraftarı da tribünde kendine ayrılan bölümde yerini aldı.



ANADOLU AJANSININ 97. KURULUŞ YILI

Kardemir Karabükspor Kulübü, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yılını kutladı.

Karadeniz temsilcisinin Fenerbahçe'yle oynadığı maçta maraton tribününe "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" pankartı asıldı.