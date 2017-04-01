Lens’ten Türkiye’ye övgü: Bana saygı gösterildi

“Babam öldüğünde taraftarlar ve Türk basını tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Karşı takım (Osmanlıspor) benim için bir pankartla sahaya çıktı.”

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, ülke basınına konuştu. Sarılacivertli takımda saygı gördüğüne vurgu yapan yıldız oyuncu, "Kariyerimden şu an oldukça mutluyum. Futbolcu olarak Hollanda'ya bir daha dönmeyeceğim. Eski takımım Ajax'a karşı intikam duygum yok ama onlara rakipsem ekstra bir oyun oynamaya çalışırım. Hala onları takip ediyorum" dedi.



HİÇ UYUMADAN MAÇA ÇIKTIM

Lens babasını kaybettikten sonra çıktığı ve 1-0 kazandıkları Osmanlı maçı ile ilgili de şunları söyledi: "Babamın ölmesinin üzerinden 24 saat geçmişti. Karşı takım benim için bir pankartla sahaya çıktı. Türk basını da taraftar da tüm hafta boyunca bana saygı gösterdi. Hollanda'ya gidip, İstanbul'a döndüm. Hiç uyumadan maça çıktım. Maçtaydım ama kafam hiç sahada değildi. O günle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum."