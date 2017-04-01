Lider Chelsea evinde kaybetti

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, konuk ettiği Crystal Palace'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında 3 puan kaybetti.

Ligde 30. hafta mücadelesinde Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren Crystal Palace'ı Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 5. dakikada Cesc Fabregas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Crystal Palace, 9. dakikada Wilfried Zaha, 11. dakikada ise Christian Benteke'nin golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren Tottenham Hotspur ise Burnley deplasmanından ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı. Tottenham Hotspur'a 3 puanı getiren goller, 66. dakikada Eric Dier ve 77. dakikada Heung-Min Son'dan geldi.

Sakatlıkları bulunan Paul Pogba, Chris Smalling ve Phil Jones ile kart cezalıları Zlatan Ibrahimovic ve Ander Herrera'dan yoksun kadrosuyla sahaya çıkan Manchester United, evinde West Bromwich Albion ile 0-0 berabere kaldı.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in takımı West Ham United ise konuk olduğu Hull City'ye 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri Andy Robertson ve Andrea Ranocchia kaydederken, West Ham United'ın tek golünü Andy Carroll'den geldi.

Ligde sona eren diğer maçlarda Leicester City, sahasında Stoke City'yi 2-0, Watford ise ağırladığı Sunderland'ı 1-0'la geçti.

Bu sonuçların ardından 69 puanda kalan lider Chelsea ile ikinci sıradaki Tottenham Hotspur arasındaki puan farkı 7'ye indi. Ligde, Liverpool 59 puanla üçüncü, Manchester City 57 puanla dördüncü, Manchester United ise 53 puanla beşinci sırada yer alıyor.