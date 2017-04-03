Erman Toroğlu: Beyin tellerinde noksanlık var

Sabah Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu'nun Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı için yaptığı değerlendirmeler;

"Teknik adamlar gereksiz iş yapıyor"

İki teknik adam da son derece gereksiz işler yaptı. Şenol Güneş sahanın içine girdi. Ümit Özat kalktı Beşiktaş alanına geldi. Hakem de fazla konuştu. Şenol Güneş'i çok gergin gördüm. Gaziantep gelince Ümit Özat da biraz gerilmiş. Teknik adamlar dikkat etmeli.

"Mitrovic Hırvatistan'da oynamıyor mu?"

Ben bir şeye takılıyorum. Beşiktaş Mitrovic diye bir adam aldı. Çok spekülasyon yapıldı. Ağır falan dediler. Takip ediyorum bu adam Hırvat Milli Takımı'nın stoperlerinden biri. Bu adamlar bizim grupta lider değil mi? Önüne geleni tokatlamıyor mu? Biz ayı kesip, yıldız yapıyoruz.

"Aboubakar'ın beyin tellerinde noksanlık var"

Necip ve Tolgay farklı adamlar. Aboubakar enteresan bir adam. Gençlerbirliği defansı iyi savunma yapıyor. Bir hata yaptılar gol oldu. Aboubakar olsa farklı olabilir. Ters bir adam. Onun da beyin tellerinde bir noksan var. Hatalı açıldı bence son maçta.

"Gençlerbirliği risk almakta haklı"

Ümit Özat risk almakta haklı. İstanbul'da, Vodafone Arena'da oynuyorsun maçı. Zaten bu tip maçlar bonus oluyor. Kazanırsan 6 puanlık maç oluyor. Bence risk almakta çok haklı...